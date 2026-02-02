İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5028
  • EURO
    51,65
  • ALTIN
    6493.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kabine toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada
Politika

Kabine toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler var.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Kabine toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Kabine toplantısına dış politikadaki gelişmelerin damga vurması bekleniyor.

Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak. Ankara iki ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabine'de İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

SURİYE VE GAZZE'DEKİ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakat ve entegrasyon süreci, Gazze'deki gelişmeler, devam eden İsrail saldırıları, bununla ilgili atılabilecek adımlar da toplantıda ele alınacak.

Kabine toplantısında ayrıca Terörsüz Türkiye hedefi ve ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.