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Politika

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantının gündem maddeleri arasında olan Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi tahmin ediliyor.

3 Haziran 2024 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Kabine yoğun gündemle toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan ve bir yılı geride bırakan hükümetin 1 yıllık karnesi kamuoyuyla paylaşılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR YILIN DEĞERLENDİRMESİNİ KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN YAPACAK

28 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından bir yıl geride kaldı. Enerjiden savunmaya, ekonomiden tarıma kadar birçok alanda adımlar atıldı. Deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yönelik çabalar da devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yılın değerlendirmesini kabine toplantısının ardından yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİNİN 9 GÜN OLMASI MASADA

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELEYE İLİŞKİN TEDBİRLERİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Beştepe'deki toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Kabinenin bir diğer önemli başlığı, terörle mücadele olacak. Hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da gündemde olacak.

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