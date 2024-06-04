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Politika

Kabine Toplantısı başladı

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı.

AA4 Haziran 2024 Salı 16:03 - Güncelleme:
Kabine Toplantısı başladı
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Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Saat 16.00'da başlayan toplantıda, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olması, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9'uncu Yargı Paketi ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin görüşüleceği belirtildi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkes çabaları ve sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifi ile ilgili konuların ele alınacağı kaydedildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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