Kabine üyeleri AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakanlar, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'miz 23 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara." paylaşımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, dev yatırımlardan savunma sanayisine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.

AK Parti'nin, on yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23'üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara."

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır." sözünü hatırlattı.

Erdoğan'ın bundan 23 yıl önce AK Parti'yi bu felsefeyle kurduğunu ifade eden Yerlikaya, "Vesayetleri ortadan kaldırdı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Tekirdağ'a tüm yurdumuzu ve milletimizi kucakladı, kucaklamaya devam ediyor. AK Parti, sadece ülkemizde gerçekleştirdikleriyle değil, mazlum milletlere sahip çıkmasıyla da tarih yazmaya devam ediyor. Biz bu yolda yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Nice 23 yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, 23 yıldır Türkiye'nin her alanda gelişimine öncülük ederek siyasi ve demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.

Bu kutlu davanın bir parçası olarak millete hevesle ve kararlılıkla hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy mesajında, "Türkiye sevdasıyla, güçlü teşkilatı ve yönetimiyle, ülkemizi geleceğe taşıyan benzersiz hizmetlere imza atan AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğini dünya sahnesinde güçlü bir şekilde temsil eden büyük bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı'nda da aziz milletimiz ile omuz omuza, yine aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Nice güzel yaşlara." ifadelerine yer verdi.

"DAHA GÜZEL YARINLAR HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır milletle omuz omuza, milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

AK Parti'nin, 23 yıldır bu büyük millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde çıktığımız bu yolda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştiriyor, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımız ve toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, partisinin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" denilerek 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihinde yerini aldığını hatırlatan Tunç, partinin, 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuruluşunu milletin yaptığı AK Parti'nin, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletle yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirten Tunç, AK Parti'nin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduklarının altını çizdi.

AK Parti olarak, daima "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" bilinciyle hareket ettiklerini, politikalarının merkezine her zaman insanı koyduklarını vurgulayan Tunç, "Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adaleti, insan hak ve onurunu esas alan, milli ve manevi değerlerimize dayalı bir siyaset anlayışıyla her alanda ülkemizi kalkındırdık, önemli reformları hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle temel hak ve özgürlüklerin standartlarını daima yükselttik." ifadelerini kullandı.

Tunç, vatandaşların kimliğine, inancına, yaşam tarzına yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışa, darbecilere, ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunan şer odaklarına asla müsaade etmedik. Demokrasimizi ve milletimizin birliğini hedef alan darbecilerin yargılanmalarını sağladık. 'Daha adil bir dünya mümkündür' idealiyle bölgemizde ve tüm dünyada mazlumların ve mağdurların umudu olduk. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek zalimlerin haksızlıkları karşısında eğilmedik, daima dimdik durduk. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin kadim geçmiş ve geleneğinin kök saldığı medeniyet davamızın bayraktarlığını yapmaya, umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki nice 23 yıllarda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar üreterek demokrasimizin standartlarını daha da yükseltmeyi, temel hak ve özgürlüklerin kapsamını sürekli genişletmeyi güçlü ve kararlı bir iradeyle sürdüreceğiz."

Kurulduğu günden bugüne destekleriyle AK Parti'nin iktidarda olmasını sağlayan millete şükranlarını sunan, dava ve yol arkadaşlarına fedakar çalışmaları için teşekkür eden Tunç, "Milletimiz ve AK Parti'mize gönül veren teşkilatımızla birlikte zirveden yeni ufuklara yol alacak, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla X sosyal medya hesabından "#AkParti23Yaşında" etiketiyle mesaj yayımladı.

Fidan, "23 yıldır milletimizin refahı ve ülkemizin yükselişi için gayretle çalışan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sadece bölgesel bir güç değil; küresel diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu kutlu yolculukta elde ettiğimiz her başarı, milletimizin güçlü iradesi ve inancının bir eseridir." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "her cephede daha güçlü, müreffeh ve saygın bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya" devam edeceklerini vurguladı.