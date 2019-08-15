Kabine yapısına yeni düzenleme

Kabine değişikliği söylentilerine karşı çıkarak, dışarıdan söylemle böylesi bir değişikliğe gitmeyeceği mesajını her defasında net bir şekilde veren Başkan Erdoğan’ın, yeni kabinenin kimlerden oluşacağının ötesinde, kabinenin yapısına yönelik düzenlemeler üzerinde çalıştığı kaydediliyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hem AK Parti Genel Merkezi, hem TBMM Grubu, hem de kabine üyeleri ve bürokrasi kanadıyla sistemin işleyişi gözden geçiriliyor.

BAKANLIKLAR AYRILIYOR

AK Parti kulislerinde, Başkan Erdoğan’ın çalışmasının bir kabine değişikliğinin ötesinde, işleyişte görülen aksaklıkların giderilmesini sağlayacak yapısal bazı dönüşümleri sağlamaya dönük olacağı dile getiriliyor. Yeni sistemle birleştirilen bakanlıkların bölünmesi, çalışmanın önemli bir noktasını oluşturdu. Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, eskiden olduğu gibi ‘Çalışma’ ve ‘Aile’, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da ‘Kültür’ ve ‘Turizm’ şeklinde ayrılabileceği kulislerde dile getiriliyor. Hem milletvekilleri hem de parti yönetiminden bakan yardımcılarının konumlarıyla ilgili ciddi yakınmalar gelmiş ve Başkan Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda, bu yakınmalar milletvekilleri tarafından dile getirilmişti. Yapılan çalışmada, bakan yardımcılarının konumlarının da tekrar gözden geçirmeye tabi tutulabileceği ifade ediliyor.