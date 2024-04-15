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Politika

Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak.

TRT Haber15 Nisan 2024 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki başlıklar...
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

İSRAİL'İN KATLİAMI VE BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek. Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

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