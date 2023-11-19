Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki kritik başlıklar

İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği gündemiyle Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Başkan Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan bu ziyaretlerde İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da Kabine'nin bir diğer önemli meselesi.

Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.