İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2025 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3384
  • EURO
    49,2046
  • ALTIN
    5560.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada 3 önemli başlık var
Politika

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada 3 önemli başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının sahadaki etkileri ve Gazze'deki insani durum ele alınacak.

HABER MERKEZİ17 Kasım 2025 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada 3 önemli başlık var
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Gündemin ilk sırasında, 20 askerimizin şehit düştüğü uçak kazası olacak. Kaza kırıma neyin sebep olduğuyla ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Karakutudan çözümlenen verilerle kokpitte son dakikalarda yaşananlar netleşecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinede, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar da gündemde... Terör örgütü PKK'nın çekilme kararının ardından son durum masaya yatırılacak. Suriye ve terör örgütü SDG başlıkları ayrı görüşülecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları da gündemde olacak. Türkiye-ABD-Suriye üçlü toplantısının çıktıları incelenecek.

GAZZE KONUSU DA MASADA OLACAK

Gazze'de insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalar görüşülecek. Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonu ele alınacak. Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.