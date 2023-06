Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine'yi açıklamasından sonra yeni Bakanlar devir teslim töreniyle görevlerine resmen başlıyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR GÖREVİ DEVRALDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına atanan Alparslan Bayraktar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fatih Dönmez'den devraldı. Bakan Bayraktar, "Bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Fatih Dönmez yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar atandı. Bayraktar, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Törende konuşan Fatih Dönmez, görevde bulunduğu süre boyunca hayata geçen projelere dikkati çekerek, "Son 5 yılda çok büyük işler, çok büyük projeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve ekip arkadaşlarımızın yoğun gayretleri sayesinde enerji ve tabii kaynaklarda yatırımlara, büyük projelere imza attık. Şimdi bu görevi uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız mesai arkadaşımıza bırakacağız. Kendisiyle neredeyse hem EPDK'daki görevi, hem benim müsteşar yardımcılığım, bakan olduğum dönemde de bakan yardımcılığımı yapmıştı. 13 yılı aşkın bir süredir çalıştığımız bir kardeşimiz. Bu başarılarda hiç şüphesiz kendisinin de çok büyük emeği, katkısı var. Huzur içerisinde bayrağı kendisine bugün devrediyorum. O da bilgi ve tecrübesiyle; Bakanlığımızı bugün geldiğimiz noktadan çok daha ötesine taşıyacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"PROGRAMI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Alparslan Bayraktar ise, "Geçtiğimiz 21 yılda AK Parti iktidarlarında birçok piyasa reformları ile yapısal anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar anlamında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan ülkemizin artan talebini karşılarken, diğer taraftan dışa bağımlılığımızı düşürmeye gayret ettik. 2017 yılında ortaya koyduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide arz güvenliği yerleştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerini ortaya koymuştu. Bu süreçte enerji sektörümüzde yaşanan küresel iklim krizi, pandemi, dünyada yaşanan tedarik zinciri problemleri, artan ham madde ve enerji fiyatları, daralan finansal piyasalar, bölgemizde ortaya çıkan savaş ve en nihayetinde 6 Şubat deprem felaketi gibi çok büyük imtihanlardan ve sınamalardan inanıyorum ki başarıyla geçtik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 2017'de ortaya koyduğumuz orta ve uzun vadeli tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeye gayret ettik, inşallah bundan sonra da bu projeleri, programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ENERJİ VE MADEN PİYASALARINDAKİ ROLÜNÜ DAHA DA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

"Bakanım, yenilenebilir enerjiden, nükleer enerjiye hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinden madencilik sektörlerine, elektrik doğalgaz altyapıları projelerinden uluslararası birçok projeye bizleri Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak projelerde sizden devraldığımız bu bayrağı inşallah daha ileri taşıma azmi ve gayreti içerisinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda Enerji ve Tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesi ile ülkemizin refahına da en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz. Güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olmadan bu hedefleri gerçekleştirmek asla mümkün değil. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize her zaman vermiş olduğu destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Enerjide Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için bugüne kadar katkı koyan önceki dönem Enerji Bakanlarımıza, birlikte çalışma fırsatı bulduğum Berat Albayrak ve Bakanımız Fatih Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Tören, Dönmez'in Bakanlık çalışanlarıyla vedalaşması ile son buldu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ, GÖREVİ DERYA YANIK'TAN DEVRALDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan devraldı.

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Derya Yanık ile çok yakın zamana kadar çalıştıklarını belirterek, bayrağı kendisinden devralmanın bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kurulan bu kabinede millete hizmet etme şerefini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Göktaş, özellikle 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraların sarılması için bakanlık çalışanlarının gece gündüz demeden çabaladığına herkesin şahit olduğunu, bundan sonra da aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak müreffeh bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı için yeni bir güçle yol aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aileyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumların şekillenmesinde, değer yargılarının kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı da yüzyıl vizyonumuzda yürüteceğiz. Bunların yanı sıra sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olmasını çok önemli görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısıyla, kendi değerlerinden ve medeniyetinden aldığı güçle Türkiye Yüzyılı'na hazır."

"ÇOK SEVGİLİ BİR DOSTUMUZA BU BAYRAĞI DEVREDİYOR OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Derya Yanık da her zaman AK Parti'de görevlerin bir bayrak değişimi olduğunu, herkesin hangi noktada görev yapıyorsa bir sonraki gelecek kişiye görevi en güzel şekilde devrettiğini söyledi.

Bu görevi 21 Nisan 2021'de devraldığını hatırlatan Yanık, "Yine çok kıymetli bir bakanımıza, çok sevgili bir dostumuza bu bayrağı devrediyor olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi, gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek, dönüştürerek ve enerjisiyle ilerleterek yürüteceğinden benim en ufak bir kuşkum yok." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getirdiğine, bir tarafıyla da aslında gelecek inşası olduğuna işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken aslında bir taraftan da Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yerden bahsediyoruz. Kadın çalışmaları bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi. Dolayısıyla yabana atmamız, ihmal etmemiz mümkün değil. Kadınların istihdama erişimi, sağlık, eğitim hakları, şiddetle mücadele, siyasal ve sosyal hayata katılımları gibi pek çok meseleyi yine önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir biçimde ve dünyanın da yürüdüğü yola yaraşır bir biçimde geliştirmek mecburiyetindeyiz. Tabii ki çok önemli bir başlık aile. Bakanlığımızın en önemli çalışmalarından birisi aile ve toplum hizmetleri çatısı altında güçlü ailenin yani meselelerini çözme kabiliyeti olan ailenin inşasında bizim kültürel kodlarımızdan, inancımızdan, değerlerimizden taşıdığımız birbirini destekleyen, birbirine sahip çıkan, birbirini koruyan, kollayan aile yapısının sürdürülmesi ve varsa sıkıntılar onarılması noktasında yapılması gerekenleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Yanık, bugüne kadar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Sayın Bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Yolu açık olsun. Son derece meşakkatli ancak manevi tatmini çok yüksek bir alanı devralıyor. Bihakkın yerine getireceğinden en küçük bir kuşkum yok. Bu anlamda kendisine hem başarılar diliyorum hem dualarımın her zaman kendisiyle beraber olacağını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Törene, Bakan Göktaş'ın annesi Güler Özdemir ile babası Hasan Özdemir de katıldı.

Konuşmaların ardından Göktaş ve Yanık, birbirlerine çiçek takdim etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI URALOĞLU, GÖREVİ KARAİSMAİLOĞLU'NDAN DEVRALDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşadığını söyledi.

Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları özverili çalışmalarla ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikte Türkiye'nin çağ atladığını belirtti.

Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, kara yollarında güzel hizmetler yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Ülkeyi sadece bölünmüş yollarda donatmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyol ağlarıyla ördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz." dedi.

Türkiye'de halen yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ının kara yolu üzerinden yapıldığını anımsatan Uraloğlu, raylı sistemlere de daha önceki dönemdeki gibi önem verileceğini bildirdi.

Uraloğlu, önemli raylı sistem projelerinden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projelerini yakından takip edeceklerini kaydetti.

"İLETİŞİM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dünya denizciliğinde Türkiye'nin geldiği seviyeyi daha da büyüterek ülkenin dünya denizciliğinden daha fazla pay alması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri süresince ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında birçok hizmete imza attıklarını anlatan Uraloğlu, 3 yıldan fazla süredir birlikte çalıştıkları Adil Karaismailoğlu'na milletvekilliği döneminde başarı diledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşıyorum." diyen Uraloğlu, kendisine bu fırsatı verdiği için Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"MEGA PROJELERİ MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNDUK"

Adil Karaismailoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlığı kendisine teslim etmesinin çok büyük onur ve güven anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onun güvenine layık olmak için 7/24 çok yoğun bir mesai harcadık. Dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini yerli ve milli mühendislerle yapmamız onur verici işlerimizdendi. Açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Dünya ölçeğinde çok büyük mega projeleri bitirip ülkemizin, milletimizin hizmetine sunduk."

Sadece söz konusu projelerle vatandaşın hayatını kolaylaştırmadıklarını, Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi için bu projelerle birlikte istihdamda, üretimde, yatırımda, sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda ve hayvancılıkta olağanüstü katkılar sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Fizibilitesi uygun projelerde kamu-özel işbirlikleri, yap-işlet-devret projeleri yaparken, bir tarafta ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce projeyi de kamu bütçesinden aynı anda yaparak ülkemizin, milletimizin hizmetine sunan bir Bakanlık haline geldik. Yol arkadaşımız Abdulkadir Bey de bunun üzerine çok şey daha ilave edecektir. Ondan hiçbir şüphemiz yok."

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Karaismailoğlu, birbirlerine çiçek takdim etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, GÖREVİ VEDAT BİLGİN'DEN DEVRALDI

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar ve Bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, nöbet değişimi için bir arada bulunduklarını belirterek, "Her şeyden önce bana, aziz milletimize ve devletimize hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Böyle mühim bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vedat Bilgin'in bu göreve geldiği günden itibaren çok önemli işlere imza attığını vurgulayan Işıkhan, millete doğrudan dokunan, milletin beklenti içinde olduğu birçok konuda başarılı adımları attığını söyledi.

Işıkhan, gerek asgari ücret düzenlemesi gerek toplu sözleşmeler gerekse EYT gibi hayati konularda milletin beklentilerini karşılayacak çözümlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve Bakan Bilgin'in gayretleriyle ulaşıldığını dile getirerek, Vedat Bilgin'e teşekkür etti. Işıkhan, "Bundan sonra kendisinden devraldığımız bayrakla, Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 21 yıldır olduğu gibi inşallah ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN YASAM KALİTESİNİ ARTIRMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZDİR"

Bakan Vedat Işıkhan "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan kritik seçim sürecini geride bıraktıklarını, Türkiye Yüzyılı vizyonunun milletten onay aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak atacağımız adımlarla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde Türkiye'yi dünyada hak ettiği konuma ulaştıracak çalışmaları ortaya koymaya devam edeceğiz.

Tüm çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve refahlarını artırmak en önemli görevimizdir. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projeleri ve programları devam ettirerek, üstüne yeni proje programlar ekleyerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı hem Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerimizin, üniversitelerimizin, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer ilgili paydaşlarımızın katkılarıyla, işbirliğiyle sürdüreceğiz. İnşallah, ülkemizi ve milletimizi hep birlikte daha iyiye daha ileriye taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz."

"AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINI SÜRDÜRMEYE GAYRET EDECEĞİZ"

Çalışma hayatında koruyucu ve önleyici hizmet ve politikalara daha çok yer vereceklerini belirten Işıkhan, iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları gibi konularda aktif çalışmalar yapılacağını söyledi.

Işıkhan, çalışanların haklarını korumaya devam edeceklerini, engellilerin, gençlerin ve kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almaları için aktif istihdam politikalarını sürdürmeye gayret edeceklerini anlattı. Işıkhan, "Özetle, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memurlarımızı, işçilerimizi, emeklilerimizi, işverenlerimizi, tüm çalışanlarımızı koruyacak bir anlayışla süreci yönetmek arzusundayız." dedi.

Sendikalar, işçiler, emekliler, iş verenlerle birlikte her kesimin memnuniyeti için azami hassasiyet göstererek, bu süreçleri başarıyla neticelendireceklerini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bir yandan ülkemizin istihdamına ve büyümesine katkı sağlamak, diğer yandan işçi, memur, emeklilerimizin gelir seviyesini korumak ve artırmak için optimum noktayı yakalayabilmek için gereken ne varsa yapacağız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz, elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Onun çizdiği ekonomik model olan üretim, istihdam ve ihracat ve büyüme hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Bakanımıza, milletimize ve devletimize yaptığı önemli hizmetlerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im, kendilerinin de bizlerin de yar ve yardımcısı olsun.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şahsıma olan güveni ve teveccühü için tekrar şükranlarımı sunuyorum. İnşallah süreç hayırlı olur, Vedat hocamdan Sosyal Politikalar Kurulu'nda çalışırken çok şeyler öğrendik. Kendilerini teşekkür ediyorum, emekleri için de saygılarımı sunuyorum."

"TÜRKİYE, BÜYÜK BİR ÜLKENİN ADIDIR VE BÜYÜYEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlık görevini devreden Vedat Bilgin de Işıkhan ile yaklaşık 3,5 yıl Sosyal Politikalar Kurulu'nda birlikte çalıştıklarını belirterek, bu dönemde çok önemli işler yaptıklarını anlattı.

Çalışma hayatının çok kapsamlı sorunları olduğunun altını çizen Bilgin, bu sorunların bir kısmının yapısal bir kısmının ise aktüel olduğunu belirtti. Bilgin, aktüel sorunların hiç bitmeyeceğini ifade ederek, "Bu aktüel sorunlar çalışma hayatının da gündelik siyasetin de bir parçası. Çünkü sorunlar çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor." diye konuştu.

Birlikte çalıştığı herkese teşekkür eden Bilgin, şunları söyledi:

"Çok büyük sorunların üstesinden geldik. Ben öğrenciydim, bir atölyenin duvarına 'Asgari ücretten vergi alınmasın' yazısı yazmıştım. Bunu, rahmetli Başbakan Ecevit parti ve hükümet programına koydu ama bu sorunu çözmek bize nasip oldu. Sadece asgari ücret vergi dışı bırakılmadı, aynı zamanda bütün ücretlilerin asgari ücret düzeyindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Bunu gerçekleştirdik, bunun için çok mutluyum.

Bir EYT meselesi vardı, nereye gitsek bununla karşılaşıyorduk. Çalışma arkadaşlarımızla çalıştık, araya pandemi girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza pandemiden sonra raporu ilettim. Bakan olunca da meseleyi önümüzde bulduk. Dolayısıyla onu da çözme fırsatı bulduk. Maliyeti çok yüksekti. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının maliyeti o günkü rakamlarla 90 milyardı, EYT'nin maliyeti ise yaklaşık 120 milyardı, büyük rakamlar bunlar. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zor olduğu dönemde bu tür sosyal meseleleri çözmek çok kolay bir iş değildir. Burada ekonomik ve sosyal meseleler arasındaki ilişkiyi kurmak açısından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği destek ve ortaya koyduğu siyasal yaklaşım bizim çalışmalarımızı kolaylaştırdı ve mümkün hale getirdi. 3600 meselesi var, kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatını bulduk, geçici işçileri geçici işçi olmaktan çıkardık, sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık."

"SORUNLARA GÜÇLÜ ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bilgin, daha çözülecek birçok sorun olduğuna işaret ederek, "Vedat hocamızın önüne de birçok sorun gelecek. İnanıyoruz ki o da aynı şekilde güçlü bir şekilde bunlara cevap verecek." dedi.

Son açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin yüzde 4 büyüdüğünü vurgulayan Bilgin, bunun Türkiye'nin gücünü gösterdiğini bildirdi. Bilgin, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı yaratmak ve inşa etmek için büyümenin devam etmesi lazım. Bu büyüme devam ederken, emekçilerin, çalışanların bu büyümeden pay alması önemli. Yüzde 4'lük büyüme açıklandığında, emekçilerin milli gelirden aldığı pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Türkiye, büyük bir ülkenin adıdır ve büyüyerek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi EYT üzerinden emekli ettiklerini anlatan Bilgin, çok az kişinin kaldığını, onların da dosyalarının birleştirildiğini, bunun da çözümleneceğini söyledi.

Bugün Bakanlık görevini Işıkhan'a devrettiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu benim için çok mutlu bir devir, çünkü güvendiğimiz, tanıdığımız ve hem çalışkanlığına hem bilimsel kapasitesine tanık olduğumuz ve güvendiğimiz bir arkadaşımız, kardeşimiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bana bu görevi verdiği zaman 'Vedat Bey, bu ülkenin bir kuruşuna, 1 dolarına sahip çıkacaksın.' dedi. Biz, bu sorumlulukla göreve başladık, bu sorumlulukla bu görevi şimdi aynı bilince sahip olan bir arkadaşımıza, kardeşimize, Sayın Bakanımıza devretmenin huzuru içindeyim."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK, GÖREVİ KASAPOĞLU'NDAN DEVRALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığına getirilen Osman Aşkın Bak, görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralan Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi." dedi.

Bakanlık binasındaki devir teslim töreni; bürokratlar, çalışanlar, sporcular ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu ile bakanlık öncesinde de birlikte çalıştıklarını, güzel bir dostluklarının olduğunu belirterek, "Projelerimizin devamında ve yeni projelerde kendisiyle sık sık istişare ettik, bir ağabey kardeş gibi çalıştık. Arkadaşlarımız güzel işler yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Kredi Yurtlar Kurumunda yurt kapasitesinin artırılmasında ortaya konulan performans gerçekten çok çok önemliydi." dedi.

Yurtların Kovid-19 dönemindeki rolünün önemli olduğunu hatırlatan Bak, "Yurtların deprem esnasındaki rolünü gördük. Tekrar burada 6 Şubat'taki depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu süreçte de Gençlik ve Spor Bakanı'mız ve tüm kademelerdeki arkadaşlarımız çok güzel görev yaptı. Ben de bunlara şahidim, tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Bakan'ım, olimpiyatlar için tebrik ediyorum. Çıtayı yükselttiniz. Olimpiyatlarda sporcularımızın madalya sayısı ve değişik branşlarda madalya alınması çok önemli başarılardı. Ortaya konulan başarılardan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Federasyon başkanlığı, spor kulübü yöneticiliği yapmış ve sporun içinden gelen birisi olduğunu dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan'ımıza ortaya koydukları başarılı tablo için, bu işlere güzel yön verdi, teşekkür ediyoruz. Beş yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sporcunun her zaman yanında olan bir lider. Kendisi sporu çok iyi biliyor, stratejik olarak bize yön veriyor. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinde yine kendilerinin tensipleriyle bu göreve getirildim. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Yüzyılı' başlıyor. Yapılacak çok iş var. Yarın da kabinemiz ilk toplantısını yapacak. Yeni kabinedeki arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İlk Cumhurbaşkanlığı kabinesinde görev alan başta bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve diğer görevi devreden bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlar güzel işler yaptılar, çıtayı yüksek tuttular. Biz de bu bayrağı alıp daha yükseğe taşımak için çalışacağız."

Sporda hedeflerin ve çıtanın çok yükseldiğini dile getiren Bak, "Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir süreç olacak. Oraya konsantre olacağız. Ülkemizin sporda geldiği nokta ve ortaya koyduğu tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Bu noktada Bayın Bakan'ıma tekrar teşekkür ediyorum. Bakanlıktaki bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İnşallah aziz milletimize layık olmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

KASAPOĞLU: "BU GÖREVLERİN HER BİRİ BÜYÜK ONUR"

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni bir başlangıç yaptıklarını, bu başlangıcın ülke, millet ve bakanlık için hayırlar, yeni başarılar, getirmesini dilediğini belirtti.

"Türkiye, yüzyılın seçimini herkese örnek bir şekilde yaptı." diyen Kasapoğlu, "Demokrasi olgunluğuyla, halkımızın teveccühüyle, 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Ondan sonra, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı, hemen şimdi.' dedik. Gençlik için, spor için, bugün 'Türkiye Yüzyılı'nı başlatma adına yeni bir bismillahı birlikte söylüyoruz." diye konuştu.

Mutlu ve duygu dolu olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Bu görevlerin her biri büyük onur. Bu aziz millete, bu kutsal coğrafyaya hizmet etmek çok büyük bir şeref. Rabbimize hamdediyorum, şükrediyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza bu kutlu görevi layık gördükleri, her zamanki destekleri ve ön açıcı, moral verici o güçlü liderliği için özellikle şükranlarımı ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak çok önemli başarılara, hizmetlere imza attıklarını belirten Kasapoğlu, "Değerli ağabeyim Osman Aşkın Bak'a bu görevi devretmekten dolayı mutluluğum tarif edilemez derecede büyüktür. 2018 Türkiye için yeni bir başlangıçtı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye yeni bir yola girdi. Tıpkı bugünkü gibi. Bugün de 'Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin takım ruhuyla eşsiz bir başarı ortaya koyduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Kabine üyesi tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği 'Türkiye Yüzyılı'nın yeni kabinesi de inanıyorum ki en güzel şekilde bu çıtayı daha büyük ufuklara taşıyacaktır. Bu bakanlık gençlerin ve sporcuların bakanlığı. Her daim de imkanlarıyla sonsuza kadar onların hizmetinde olan bir bakanlık. Görev süremiz boyunca bu gayrette olduk. 70 binden fazla kişiye ulaşan bir bakanlık ailesi var. Her birine, tüm arkadaşlarıma minnet doluyum. Ülkemizin 81 ilinde bu bayrağı taşıyan her bir arkadaşımla gurur duyuyorum. Biz kadro olarak liderimizin öncülüğünde ezberleri bozduk, bundan sonra da ezber bozmaya devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kenetlenmiş kardeşler olarak bu maratonu koşmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu birbirlerine çiçek takdiminde bulunarak başarı diledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, GÖREVİ AKAR'DAN DEVRALDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Hulusi Akar'ın yerine Milli Savunma Bakanlığına Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler atandı. Güler, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

"ETKİ ALANIMIZ ÜÇ KITA, İLGİ ALANIMIZ BÜTÜN DÜNYA OLMUŞTUR"



Törende konuşan Hulusi Akar, küresel ve bölgesel gelişmelerin aralıksız devam ettiği bir dönemden geçildiğini belirterek, "Çevremizde artan risk, tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya geliyoruz. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın bu sırada gösterdikleri performansı yakından takip ettik ve gerçekten başarılı ve fedakar çalışmaları müşahede etmenin mutluluğunu yaşadık. Bu hassas dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiştir. Etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız da bütün dünya olmuştur. Buna bağlı olarak da silahlı kuvvetlerin ve bakanlığın görev ve sorumlulukları artmıştır. Yeni yapısıyla görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını icra etmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR BERTARAF EDİLMİŞ VE TERÖR KORİDORU DA PARÇALANMIŞTIR"



Akar, görev süresi boyunca hudutların korunduğuna ve bununla ilgili olarak kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine vurgu yaptı. Terörle mücadele çerçevesinde 'terörist neredeyse hedef orası' vizyonuyla hareket edildiğini belirten Akar, "Girilemez denilen yerlere girilmiş, çıkılamaz yerlere çıkılmış, ulaşılamaz denen yerlere Mehmetçik ulaşmıştır. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar bertaraf edilmiş ve terör koridoru da parçalanmıştır. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimiz korundu, hiçbir oldu bittiye izin vermedik" açıklamasında bulundu.

"AMACIMIZ BU BAYRAĞI DAHA YUKARILARA TAŞIMAKTIR"



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise, görev değişiminin bir bayrak değişimi olduğunu belirterek, "Şahsıma tevdi edilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı devralıyorum. Amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır. 49 yıl önce şeref ve onurla taşıdığım üniformamı alnımın akıyla çıkarmamın onurunu yaşarken, Milli Savunma Bakanı gibi önemli bir göreve layık görülmenin de haklı gurur ve mutluluğu içerisindeyim" şeklinde konuştu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Görev sürecince önceliğinin terörle mücadele olacağını bildiren Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hudut güvenliğimiz alınmış mevcut tedbirleri her geçen gün geliştirilmesi suretiyle en üst düzeyde sürdürülmeye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni modern harp araç, gereç sistemleriyle donatılması kapsamında bakanlığımızın tüm imkan ve kabiliyetleri, birbirinden kıymetli savunma sanayii projelerimizin en kısa sürede hayata geçirilmesi için seferber olacaktır. Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. FETÖ ile mücadelede artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu sorumluluk alanlarında görevlerimizi yerine getirmek için Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasaya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içinde, kutsal vatan topraklarımız ile Mavi ve Gök Vatan'ın güvenliği başta olmak üzere ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz" diye konuştu.

Tören, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.