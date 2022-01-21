Kabul ettiler: Türkler artık yeni bir Afrika gücü

Akşam Gazetesi 21 Ocak 2022 Cuma 08:42 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 08:42

Fransız yayın organı Orient21, "Türkiye, yeni bir Afrika gücü" başlıklı bir analiz yayınladı. Yazıda, "Temsilcilik sayısı 20 yılda 12'den 43'e çıktı, Türk nüfuzu arttı" denildi.

Türkiye son 20 yılda Afrika'da "önemli bir güç olarak yükselmeye" devam ediyor. Bu durum Orien 21 isimli Fransız medyasında Türkiye ile Afrika arasında artan stratejik ilişkilere yönelik bir analiz olarak yayımlandı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yazıda, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkilerin Fransa'yı endişelendirdiğine yer verildi. Habere "Türkiye, yeni bir Afrika gücü" başlığı atıldı.

Türkiye'nin 20 yılda Afrika ile geliştirdiği ekonomik, siyasi, askeri ve insani ilişkilerine yer verildi, Başkan Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözüne de atıf yapıldı. Türkiye'nin Afrika'da temsilcilik sayısının 20 yılda 12'den 43'e yükseldiği vurgulandı.

İnsani yardım ve kültürel girişimlerin Türkiye'nin Afrika'daki nüfuzunu artırdığı belirtilen haberde ülkelerin SİHA almak için sıraya girdiğine dikkat çekildi. Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi ise Afrika'da Fransa'nın etkisini kaybettiğini, sahnede Türkiye'nin olduğunu yazdı.