Kaftancıoğlu-İmamoğlu geriliminde yeni perde! Görevden aldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kuzeni olan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan'ı pasif bir göreve düşürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasından yaşanan kaosun yeni olmadığı yaklaşık 5-6 aylık bir süreç olduğu ifade edilmişti.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeye ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" demiş, tartışmaları daha da alevlendirmişti.

CHP'Lİ İSİMLER DOĞRULADI

Türkiye'nin konuştuğu gelişme, CHP'liler tarafından da doğrulanmıştı. BBC'ye konu hakkında konuşan CHP'liler, gerilimin temel sebeplerinden birinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu olduğunu aktarmıştı.

YAN YANA GELİP SELAMLAŞMADILAR

Bu olay sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonda ikili arasında yine bir gerginlik yaşanmış ve Canan Kaftancıoğlu protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.

Saraçhane'de düzenlenen toplantıda ise yine aynı görüntü ekranlara yansımış, program sonunda Ekrem İmamoğlu sahnedeki tüm isimlerle tokalaşırken Kaftancıoğlu'nu görmezden gelerek el uzatmamıştı.

KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN KUZENİNİ GÖREVDEN ALDI

Yaşananlar sıcaklığını korurken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde görev değişiklikleri yaparak İmamoğlu'nun kuzeni dahil 3 kişiyi pasif göreve çekti.

Kaftancıoğlu, il yönetiminde "Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı" görevini yürüten İmamoğlu'nun kuzeni Ufuk İnan'ı örgüt sorumluluğundan aldı.

Kaftancıoğlu ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gökmen Güneş ve Eser Şenay'ı da kızağa çekti.

"İMAMOĞLU'NA SÖYLE İŞİNE BAKSIN"

İnan aynı zamanda İmamoğlu - Kaftancıoğlu arasındaki kavganın kilit aktörlerinden biri. Canan Kaftancıoğlu'nun ettiği hakaretleri kuzeni Ekrem İmamoğlu'na birinci ağızdan iletmişti.

Kaftancıoğlu o dönem İnan'ı yanına çağırarak Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Söyle ona işine baksın. Belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere karışmasın" ifadelerini de kullanmıştı.