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Politika

Kaftancıoğlu bizzat itiraf etti: Sığınmacıları göndermeyeceğiz

Oy uğruna sürekli olarak halkı kandırmayı alışkanlık haline getiren Millet İttifakı'ndan skandal bir açıklama daha geldi. Seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte milliyetçi kimliğe bürünen CHP kanadından 'mültecileri göndereceğiz' vaadinin de yalan olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında açıklama yapan Kaftancıoğlu, Suriyelileri gönderemeyeceklerini belirterek, 'Gerçek olmayan bir şeyi söyleyemem ben. Parti de bunu söyleyemez.' dedi.

26 Mayıs 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Kaftancıoğlu bizzat itiraf etti: Sığınmacıları göndermeyeceğiz
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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğradı. 14 Mayıs'a kadar gelinen süreçte terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hüsran sonrası ise 2. tura milliyetçilik maskesini takarak girdi.

28 Mayıs'taki seçimlere yine HDP desteğini alarak katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce girmediği 'sığınmacılar' konusunu ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı ittifak sonrası dillendirmeye başladı.

KAFTANCIOĞLU İTİRAF ETTİ: SIĞINMACILARI GÖNDERMEYECEĞİZ!

Sığınmacıları ülkelerine göndereceklerinin mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise en yakınındaki isimlerden Canan Kaftancıoğlu yalanladı. CHP'nin 'oy' uğruna göz boyama siyasetinin kanıtı olan açıklamayı Kaftancıoğlu Twitter'daki bir sohbet odasında yaptı.

  • kaftancıoğlu
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