Kaftancıoğlu bizzat itiraf etti: Sığınmacıları göndermeyeceğiz

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde büyük hezimete uğradı. 14 Mayıs'a kadar gelinen süreçte terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'nin açık desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu yaşadığı hüsran sonrası ise 2. tura milliyetçilik maskesini takarak girdi.

28 Mayıs'taki seçimlere yine HDP desteğini alarak katılacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce girmediği 'sığınmacılar' konusunu ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı ittifak sonrası dillendirmeye başladı.

KAFTANCIOĞLU İTİRAF ETTİ: SIĞINMACILARI GÖNDERMEYECEĞİZ!

Sığınmacıları ülkelerine göndereceklerinin mesajını veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise en yakınındaki isimlerden Canan Kaftancıoğlu yalanladı. CHP'nin 'oy' uğruna göz boyama siyasetinin kanıtı olan açıklamayı Kaftancıoğlu Twitter'daki bir sohbet odasında yaptı.