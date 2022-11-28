Kaftancıoğlu sorusuna manidar cevap! ''İmamoğlu'nun beden dili iddiaları doğruluyor''

Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesinin görüşüleceği İBB Kasım Ayı Olağan Toplantıları'nın altıncı oturumu öncesinde Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bütçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik soruya da cevap verdi.



İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." diye konuştu.



Ekrem İmamoğlu'nun soruyu cevaplarkenki yüz ifadesi dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun beden dilinin iddiaları doğruladığını ifade etti.

Nedim Şener, "Bir telefonla öğrenebilecekken bu açıklama pek manidar" değerlendirmesinde bulundu.



İŞTE VATANDAŞLARIN KONUYA İLİŞKİN YORUMLARI:



"Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na "Aptal, müteahhit kafalı, şizofren" dediği iddia edilmiş ama şimdiye kadar doğrulanmamıştı. Artık kesin, söylemiş"



"Ekrem İmamoğlu'na 'Canan Kaftancıoğlu ile kavga ettiniz mi?' sorusuna iddiaları güçlendiren yanıt! İnkar edemedi..."



"İmamoğlu bir kadın olarak söylememiştir diyor iyi bak belki İl başkanı olarak söylemiştir"

"Ciddi kavgalı herhalde Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu. Yalan olsa İmamoğlu'nun vereceği cevabı, tarzı hepimiz biliyoruz."



"İmamoğlu, külliyen yalan diyemedi."

