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Politika

Kahire'de tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkaracağız

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mısır'la ortak tarihi geçmişimiz var. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Bugünkü istişarelerimizde, ticaret hacmini kısa süre içerisinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.' dedi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Kahire'de tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkaracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İçişleri ve Enerji Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Kendilerinden düzenli bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 drone, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Mısır ile 1000 yılı aşan ortak tarih ve kültüre sahibiz. İlişkileri hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Aynı irade Mısır tarafında da var. Konseyimizi Cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık.

TİCARET HACMİ 15 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Değerli kardeşimi ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret ilişkilerimizde yeni dönüm noktası olacak. Ticaret ve ekonomi iş birliği lokomotifimizi oluşturuyor. 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.

Görüşmelerde ilave adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Savunma sanayi bir diğer alan. Mısır bu sektöre önemli yatırım yapıyor. Ortak projeler yapacağımıza inanıyorum. Yenilenebilir enerji imkanını da değerlendiriyoruz.

YENİ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Nükleer ve yenilenebilir enerji iş birliğini değerlendiriyoruz.

28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir. Gazze'nin insansızlaştırılması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi
  • Başkan Erdoğan

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