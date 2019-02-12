Kahramanları dua ile uğurladık

Sancaktepe 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na ait UH-1 tipi helikopterin İstanbul Çekmeköy mevkiinde kazası sonucu şehit düşen dört kahraman asker dün baba ocaklarında dualarla defnedildi. Pilotların, helikopterin binaların ve yol üzerindeki vatandaşların üzerine düşmemesi için büyük çaba gösterdikleri, sitedeki boş alanı da herhangi bir sivil bulunmadığı için seçtikleri ortaya çıktı.

ANKARA’DA DEFNEDİLDİ

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda Reşadiye Camisi’ne getirildi. Cenaze namazının ardından Kaya’nın cenazesi Hava Şehitliği’ne defnedildi. Subay temel kursunu birinci olarak bitiren Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan için de Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Anne Ayşe Özerli oğlunun tabutuna son kez sarılarak “Götürmeyin oğlumu beni götürün” diye gözyaşı döktü. Şehidin naaşı Bergama Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Bir diğer kahraman Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından, Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi. Avşar, burada kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.