Kahramanları dua ile uğurladık
Dört askerin şehit olduğu kazada pilotların, helikopterin binaların ve vatandaşların üzerine düşmemesi için büyük çaba göstererek sivil can kayıplarının önüne geçti. Kahramanlar dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sancaktepe 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na ait UH-1 tipi helikopterin İstanbul Çekmeköy mevkiinde kazası sonucu şehit düşen dört kahraman asker dün baba ocaklarında dualarla defnedildi. Pilotların, helikopterin binaların ve yol üzerindeki vatandaşların üzerine düşmemesi için büyük çaba gösterdikleri, sitedeki boş alanı da herhangi bir sivil bulunmadığı için seçtikleri ortaya çıktı.
ANKARA’DA DEFNEDİLDİ
Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı. Kaya’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda Reşadiye Camisi’ne getirildi. Cenaze namazının ardından Kaya’nın cenazesi Hava Şehitliği’ne defnedildi. Subay temel kursunu birinci olarak bitiren Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan için de Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Anne Ayşe Özerli oğlunun tabutuna son kez sarılarak “Götürmeyin oğlumu beni götürün” diye gözyaşı döktü. Şehidin naaşı Bergama Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı. Bir diğer kahraman Şehit Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar’ın cenazesi babaevinde helallik alınmasının ardından, Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi. Avşar, burada kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.
Çocuk parkındaki ağaçların arasına düşen askeri helikopter havadan böyle görüntülendi.
HELİKOPTERLERİN KONTROLLERİ YAPILIYOR
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, helikopter kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktop, konuyla ilgili Teftiş Kurulu’nun görevlendirildiğini bildirdi. Motor bölümlerinin en küçük ayrıntısına kadar sökülerek gerekli değişim ve onarımların yapıldığını dile getiren Aktop, şunları söyledi: Gövde yenileştirme işlemi sonrasında hava araçlarında bulunan malzemelerin tamamının kontrolünün yapılıyor olması, değişmesi gerekenlerin tamamının değişmesi sebebiyle hava araçlarının yaşı, gövde yenileştirme işlemine göre değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hava platformlarında kullanılan her malzemenin uçuş saati bazında sicil kayıtları tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı hava araçlarının yaşının olmadığı değerlendirilmektedir.
4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı taşınıyor
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin soruları yanıtlayan askeri yetkililer, helikopterin test uçuşu aşamasında kaza kırıma uğradığını ifade etti.
Yerleşim yerlerinin arasında kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı’nın taşınmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin ise kaynaklar, yer konusunda bir proje çalışmasının devam ettiğini, Trakya’da bir bölgeye taşınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Kaynaklar, helikopterlerin test ve bakımlarının hem birliklerindeki bakım yerlerinde hem de Ankara’daki 5. Ana Bakım Fabrikası’nda yapıldığını, motorların her bir vidasına kadar sökülerek gerekli parçaların yenileştirildiğini vurguladı.
Bakan Hulusi Akar, şehidin annesi Nezihe, babası İlhami, eşi Gizem Özcan’a taziyelerini iletti. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın acılı babasını Akar, sarılarak teselli etti.
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