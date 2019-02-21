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Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler, devam eden müzakere süreci, Afganistan'ın birliği ve siyasi istikrarı ele alındı.

Toplantıda, Türkiye'nin Afganistan ulusal barış sürecinde üstlendiği rol ve ülkede yeniden istikrarın sağlanmasına verdiği katkılar da değerlendirildi.

Öte yandan toplantıda, Türkiye ve Afganistan arasındaki derin tarihi ve kültürel bağların, iki ülke halkının kadim dostluk ve kardeşliğinin Afganistan'da kalıcı barış ve sürdürülebilir istikrar ve güven ortamının sağlanması yönündeki öneminin altı çizildi.

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