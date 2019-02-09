Kalın’dan Müslüman ülkelere birlik çağrısı

Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunların üstesinden gelebilmesi için siyasi liderlik ve birliğe ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kalın, çatışmaların Müslüman ülkelerin sosyal enerjisini ve doğal kaynaklarını tükettiğinin altını çizerek, “Müslüman ülkelerin birçoğu, siyasi vekalet savaşları için oyun alanı oluyor” değerlendirmesinde bulundu. Müslüman ülkelerin, en genç nüfusa ve doğal kaynaklara sahip olduğuna vurgu yapan Kalın, bu ülkelerin, insanların düşündüğü gibi fakir olmadığını belirtti. Kalın, “İslam, barış ve tolerans dini. İslam, daima barış ve küresel adaletin yanında yer alıyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin, dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen, en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kalın, “Biz, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak Müslüman ülkeler bir araya gelmeli, ama neredeler?” sorusunu yöneltti.