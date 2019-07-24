Cumhurbaşkanlığı: Suriye'de güvenli bölge ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
- İHA
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Fırat’ın doğusunda “güvenli bölge” tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Açıklamada, “Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç yol haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü. Güvenli bölgenin kurulmasının ancak Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.
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