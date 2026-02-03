İSTANBUL 6°C / 2°C
Politika

Kamu görevlisine hakaret etmişti! CHP'li belediye başkanına verilen ceza belli oldu

Geçtiğimiz yıl Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara tepki amacıyla düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan ve ‘kamu görevlisine hakaret ve kanuna aykırı yürüyüş' suçlaması ile yargılanan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kamu görevlisine hakaret suçundan 46 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.

3 Şubat 2026 Salı 16:17
Kamu görevlisine hakaret etmişti! CHP'li belediye başkanına verilen ceza belli oldu
Muğla Menteşe'de 19 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri yürüyüşte görevli polislere polise saldırıp hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, bugün Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün bizzat kendisinin de katıldığı duruşmada mahkeme Acar Ünlü'ye kamu görevlisine hakaretten cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesi sonucunda 5 sanığın beraatine karar verdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 46 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılırken, "görevli memura direnme" suçundan beraat etti.

CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan ise "görevli memura direnme" suçundan 15 bin TL adli para cezasına, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen hapis cezası hükmün ertelenmesi kapsamında 1 yıl 5 ay denetimli serbestliğe çevrildi.

Nazım Şardoğan'ın avukatı Barış Aydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Nazım Şardoğan hakkında 1 yıl 5 aya yakın bir hapis cezası verildi. Bu ceza, 1,5 yıllık denetim süresiyle ertelenmiştir" dedi.

