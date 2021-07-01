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Politika

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! CHP'li vekilden Başkan Erdoğan'a yönelik hadsiz sözler

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, katıldığı bir televizyon programında, Kanal İstanbul tartışmaları üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren sözler sarf etti. CHP'li vekile AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci çok sert tepki gösterdi.

1 Temmuz 2021 Perşembe 07:53 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:53
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Geçtiğimiz hafta sonu temeli atılan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan muhalefet kanadı, yatırımcıları tehdit etmiş, iktidara gelmeleri durumunda projenin parasını ödemeyeceklerini duyurmuştu.

Başkan Erdoğan, son yaptığı konuşmada, CHP başta olmak üzere muhalefetin yapılan her projeye karşı çıktığını örneklerle ifade etmişti.

Söz konusu açıklama üzerinden Habertürk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak hadsiz ifadeler kullandı.

ERDOĞAN HAKKINDA SKANDAL İFADELER

Partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi tehdit dilini kullanan CHP'li vekil, "Kanal İstanbul projesinin hayata geçirme ihtimali yok. Ne siyasi ömürleri yeter ne de hukuk olarak fırsat veririz ona" dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kanal İstanbul projesini, "insanlığa karşı saldırı" olarak nitelendiren Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanının bunu algılayacağını sanmıyorum. Ömrü insan haklarına saldırıyla geçmiş bir Cumhurbaşkanı, İstanbul'un göbeğinde bir doğa, insan yaşam, çevre hakkına saldırıyı anlayacağını sanmıyorum." şeklinde skandal bir ithamda bulundu.

AK PARTİLİ BİRİNCİ'DEN TEPKİ: SİYASİ AHLAKTAN YOKSUN ASİMETRİK MUHALEFET

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, Aydoğan'ın açıklamalarını bölerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve kamuoyundan özür dilemesi konusunda Aydoğan'a çağrı yapan Birinci, "Ağzınızı toplayın frene basın." şeklinde konuştu.

Aydoğan'ı "siyasi ahlaktan yoksun" olarak nitelendiren Birinci, "Asimetrik muhalefetin şekle girmiş halini görüyoruz." dedi.

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