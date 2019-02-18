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'Kandil’den emir alanlar seçilmesin'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Baktığımız tek şey şu, Kandil’den emir alacak kişi gelmesin iş başına. Ne yapalım seyir mi edelim? Şimdi üstü kapalı olarak bazı partilerin listelerinden girmeye çalışıyorlar. Bunlara sempati duyacak, FETÖ’ye sempatik bakacak adamlar gelmesin diye uğraşıyoruz. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya’da ya da Kandil’de olmasın” dedi.

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan’daki Hidromek Fabrikası personeli ile yemek yedi. Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Türkiye’nin büyüdüğünü ifade eden Özhaseki, özellikle son birkaç yıl içerisinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyledi. PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine işaret eden Özhaseki “Bunların tek bir isteği var Türkiye küçülsün istiyorlar, terör devleti kurmak istiyorlar” diye konuştu. 

YAVAŞ’I ELEŞTİRDİ 

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili Özhaseki “Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey’in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin” diye konuştu. 

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