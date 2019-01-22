'Kandil’e bizi HDP götürdü'

Ülkenin huzur ve barışına kasteden, çocuk, kadın ve sivil ayırt etmeksizin katliamlar yapan eli kanlı terör örgütü PKK’nın, HDP aracılığıyla örgütün dağ kadrosuna eleman kazandırdığı teröristin açıklamasına yansıdı. HDP aracılığıyla örgüte katılan ve iki yıl kaldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan B.E, örgütte kaldığı süreçte yaşadıklarını ve örgütün karanlık yüzünü anlattı. B.E, aile baskısı nedeniyle 15 yaşındayken örgüte katılma kararı aldığını belirterek, “Dağa HDP yoluyla gittim. HDP’ye gittim, kırsala gitmek istediğimi söyledim. Sonra ‘Bir numara bırak, seni arayacağız.’ dediler. Sonra aradılar ve dağa götürdüler. Örgüt yöneticilerinin yanındayken HDP’den gelip giden çok oluyordu, görüşmeler yapılıyordu. HDP’den örgüte katılanlar oluyordu. HDP milletvekilleri geliyordu, HDP eş başkanları geliyordu” dedi.

ORASI BİR BATAKLIK

Dağdaki yaşam koşullarının çok zor olduğuna dikkati çeken B.E, yeme, içme, barınma ve ısınma sorunu yaşadıklarını dile getirdi. B.E, 45-50 kilogramlık yükle 9-10 saat yürüdüklerini anlatarak, şöyle konuştu: “Örgütte kaldığım sürece en çok baskıdan ve evlilikten kaçan insanlar gördüm. Nereye kaçarsanız kaçın örgüte kaçmayın asla çünkü örgüt gerçekten insanların küçük bir boşluğunu yakalıyor ve bir çukura düşürüyor. Örgüt gerçekten bataklık, girince çıkamıyorsun, vaatleri büyük ama yaptığı şeyler berbat. Örgüt insanların ölümünden başka şey yapmıyor, güya kadınları koruyor ama evinden, evlilikten kaçıp gelen kadınlar orada yaşayamıyor, 2 günde ölüyor. Örgütün yaptığı şey 2 dakikada öldürtmek. Örgüte ilk katıldığım gün pişman oldum. Ölüm normal olduğu, kimse ‘Bunu bir anne büyüttü’ demediği için gittiğime çok pişman oldum. Ölen ölüyor ve bitiyor.”

Elebaşıların daha güzel yemekler yediğini söyleyen B.E, “Biz bulgur yeriz ama onlar yemez. Üst düzey yönetici gelince keçi kesilir ama sen gidince bulgur yersin. Onun değeri daha fazlaymış gibi yapılıyor, onların yaşamları çok farklı. Örgüte yeni katılanlar, resmen kölelik yaşıyor. Erzak taşınmasında bile ne derlerse yapmak zorundasın. Mesela sana diyor ki ‘40 kilo alacaksın’, almama gibi durumun yok. Baskı her türlü her yerde var” ifadelerini kullandı. Örgütte birçok infaza şahit olduğunu ifade eden B.E, örgütten kaçan ya da kaçarken yakalanan 3-4 kişinin infaz edildiğini anlattı. İnfaz edilen kişilerin cesetlerinin gömülmeden bir köşeye atıldığına şahit olduğunu belirten B.E şunları söyledi: “Orada çok kötü muamele gördüm, dayak da yedim ve dayaktan bir süre sonra örgütten kaçtım. Örgütte şiddet ve tecrit var.”