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Politika

Kandil'in siyasi ayağından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yeni Yüzyılı birlikte kuracağız

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, bölücülük mesajları vermeye devam ediyor. HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar, Ankara'da yaptığı açıklamalar ile 7'li koalisyona 'birlikteyiz' mesajı verdi. Uçar, terör örgütünün sloganları eşliğinde 'Hem Türkiye hem Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz' derken yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktıklarını ifade etti.

27 Nisan 2023 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Kandil'in siyasi ayağından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yeni Yüzyılı birlikte kuracağız
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Kandil, 14 Mayıs seçimleri için umudunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladığını "Yeni yüzyılı birlikte kuracağız" sözleriyle ifade ediyor. Bölücü sözler ile gündeme gelen HDP'li Kılıçgün Uçar, "Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimleri için HDP'nin oylarına bel bağlayan koalisyon ittifakı ise Türkiye'nin terörle mücadelesini baltalayacak tavizleri PKK ve siyasi kanadına gizli pazarlık ile sunuyor.

7'Lİ KOALİSYON MESAJI: YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KURACAĞIZ

HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar da, gizli pazarlığı açığa çıkarırcasına 7'li koalisyona verdiği mesajında, Türkiye ve Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekle sorumlu olduklarını söyledi. Uçar, "Yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." dedi.

Uçar yaptığı açıklamasında, "Hem Türkiye hem Kürdistan'da bu mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz. Hem meclisin yüzünü hem meclisin kendisini hem Ankara'nın çehresini hem de Türkiye'de bize dayatılan siyaseti değiştirmek üzere söz verdik halklarımıza. Biz de bu sürecin emekçisi olarak yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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