'Kanlı geçmişi olanlar bize ders veremez'
Başkan Erdoğan 1915 olayları üzerinden Türkiye’ye saldıranları tarihleri ile yüzleşmeye çağırdı: Büyük acıların sorumlusu insan hakları havarisi maskesi takanlardır. Bize ders vermeye kalkanlar kanlı bir geçmişe sahiptir.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan’a arşivleri açma çağrısını da yineledi. Erdoğan şunları söyledi: “Başkan Erdoğan’ın Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu’nda yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.
HALİNE HEP YANARIM
“Hep yanarım, Süleymaniye’deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane’deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif edilmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir. Rami Kışlasına da hem kütüphane hem de bu tür çalışmaların yapılabileceği birimleri kuracağız. İnşaat devam ediyor. Ankara’da 5 milyon ciltlik kütüphanemiz var. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyup değerlendireceğiz.
Tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlantılarının koparılmasına yönelik fevkalade bir politika izlenmiştir. Türk tarihini daracık bir kovuğa hapsetmek isteyen bir anlayış türetilmiştir. Sanki milletimizin tarihi 1919’da başlıyormuş gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmış. Milletimiz o engin irfanıyla bu dayatmayı reddetmiş, tarihine sahip çıkmıştır.”
HAFIZALARINDAN SİLMİŞ
“Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkanların kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bizim ecdadımızı da kalpleri fethederek hakimiyet alanını genişletmiştir. Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların sorumlusu bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır. Haçlı seferlerinde o dönemin dünyasında 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türklerdir, ne Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler Avrupa’daki Yahudi avını hafızalarından silmiş durumdalar. Ahıska Türklerini trenlerle ölüme gönderenleri unutmadık, unutmayacağız. Masumların Libya ve Cezayir çöllerindeki feryatlarını bugün de duyuyoruz.”
YAYGARA KOPARANLAR
Fransa Devlet Başkanı’na da ‘Daha bu işlerde yenisin, Cezayir’de Ruanda’da yaptığınız katliamları biliyorum’ dedim. 25 sene önce Ruanda’da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Bosna, Karabağ, Arakan’da milyonlarca masumu kimlerin vahşice katlettiğini, kimlerin destek verdiğini de biliyoruz. Katliamların, soykırımların, işkencelerin altını kazdığınızda bugün demokrasi, özgürlük gibi yaygara koparanları göreceksiniz.”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Toplantısı’na başkanlık yaptı.
Külliye’de sağlık ve gıda toplantısı
Başkan Erdoğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. Külliye’de basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.
TÜM DÜNYANIN BİLMESİNİ İSTİYORUZ
Derslerini çok iyi çalışacaklarını belirten Erdoğan, “En önemli belgeler arşivlerimiz ve bunları da önce milletimizden başlayacağız, kendi çocuklarımız, gençliğimizden başlayacağız ve ondan sonra da tüm dünyaya anlatacağız. Bugün Irak’ta, Suriye’de ve Afrika’nın çeşitli yerlerinde ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kimler olduğunu söylemeye gerek yok. Ecdadımız gibi biz de Türkiye olarak bugün dünyada hep mazlumların yanında yer almayı sürdürüyoruz. Nerede bir mazlumun ahı duyulursa bunun yarasını sarmak, akan gözyaşlarını silmek bizim ahlakımızın gereğidir. Bugüne kadar Ermeni meselesiyle ilgili iddialar, arşiv belgeleri ile ispat edilememiştir. Fransa başta olmak üzere sözde Ermeni soykırım iddialarıyla ortalığı bulandıranların hiçbirinin de hakikat diye bir derdi olmadığını zaten biliyoruz, tüm dünyanın da bilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Sirisena’ya taziyelerini iletti
Başkan Erdoğan, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena ile telefonla görüştü. Erdoğan, Sirisena’ya Sri Lanka’daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
NEREYE GİTSEM ONU SORUYORLAR
TRT 1 ekranlarından yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tüm dünyada gösterdiği başarıyı örnek gösteren Erdoğan, ‘’TRT’de yayınlan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl arttırdığını herhalde en az sizlerde benim kadar biliyorsunuz.
Dünyanın neresine gidersem gittiğim yerlerde bana Diriliş’ten bahsediyorlar ve o ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar. Bu örnek bize önümüzdeki dönemde tarihimizle ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğini işaret ediyor’’ ifadelerini kullandı.
OSMANLI ARŞİVİ BÜYÜK BİR HAZİNE
Erdoğan, “Osmanlı arşivi öyle bir hazine ki, 40’tan fazla devletin geçmişini içinde barındırıyor. Türkiye dev bir coğrafyanın hafızasını saklıyor. Pek çok uluslararası sorunun çözümün Osmanlı arşivlerinde aranması boşuna değildir. Coğrafyada adalet yeniden tesis edildiğinde, elimizdeki arşiv belgeleriyle hak yerini bulacaktır. Orta öğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız kültürel açıdan büyük fayda sağlayacaktır. Elimizdeki arşiv hazinesine bir başka ülke sahip olsaydı, tüm dünya bizim arşivlerimizi konuşuyor olurdu” ifadelerini kullandı.
ARŞİVLERİN KAPILARI AÇIK
Arşivelerimizi açtık diye Erdoğan, “Ey Ermenistan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Tarihçiler gelsin çalışsın. Sonra siyasetçiler olarak bizler konuşalım. Gerçeği bulmak isteyen herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir devlet iddialarını arşivleriyle ispat edememişlerdir” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.