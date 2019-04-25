'Kanlı geçmişi olanlar bize ders veremez'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan’a arşivleri açma çağrısını da yineledi. Erdoğan şunları söyledi: “Başkan Erdoğan’ın Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu’nda yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

HALİNE HEP YANARIM

“Hep yanarım, Süleymaniye’deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane’deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif edilmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir. Rami Kışlasına da hem kütüphane hem de bu tür çalışmaların yapılabileceği birimleri kuracağız. İnşaat devam ediyor. Ankara’da 5 milyon ciltlik kütüphanemiz var. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyup değerlendireceğiz.

Tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlantılarının koparılmasına yönelik fevkalade bir politika izlenmiştir. Türk tarihini daracık bir kovuğa hapsetmek isteyen bir anlayış türetilmiştir. Sanki milletimizin tarihi 1919’da başlıyormuş gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmış. Milletimiz o engin irfanıyla bu dayatmayı reddetmiş, tarihine sahip çıkmıştır.”

HAFIZALARINDAN SİLMİŞ

“Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye’ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkanların kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bizim ecdadımızı da kalpleri fethederek hakimiyet alanını genişletmiştir. Son asırlarda insanlığın yaşadığı büyük kıyımların sorumlusu bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır. Haçlı seferlerinde o dönemin dünyasında 4 milyon insanın ölümünün sorumlusu ne Türklerdir, ne Müslümanlardır. Soykırımdan söz edenler Avrupa’daki Yahudi avını hafızalarından silmiş durumdalar. Ahıska Türklerini trenlerle ölüme gönderenleri unutmadık, unutmayacağız. Masumların Libya ve Cezayir çöllerindeki feryatlarını bugün de duyuyoruz.”

YAYGARA KOPARANLAR

Fransa Devlet Başkanı’na da ‘Daha bu işlerde yenisin, Cezayir’de Ruanda’da yaptığınız katliamları biliyorum’ dedim. 25 sene önce Ruanda’da 800 bin insanı soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar. Bosna, Karabağ, Arakan’da milyonlarca masumu kimlerin vahşice katlettiğini, kimlerin destek verdiğini de biliyoruz. Katliamların, soykırımların, işkencelerin altını kazdığınızda bugün demokrasi, özgürlük gibi yaygara koparanları göreceksiniz.”