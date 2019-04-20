Kanunsuz kopyalamaya yargı dur dedi

YSK’ya yapılan itirazlar sonuçlanmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraatı olan “İBB’ye kozmik oda operasyonu” yargı tarafından durduruldu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, AK Parti’li 2 meclis üyesinin başvurusu üzerine İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması”na ilişkin talimatının yürütmesini durdurma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri de bir ihbar veya başvuru yapılması halinde İmamoğlu’nun yayınladığı genelgeye bağlı yaptığı işlemlerden dolayı soruşturma başlatabileceğini bildirdi. CHP’li İmamoğlu,18 Nisan’da “İBB ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarının” dışarıdan belirlenecek uzmanlarca kopyalanmasını içeren skandal talimatı verdi. İBB’nin veri tabanında Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul ikametgahı ve Başkan Erdoğan’ın özel konutunun yanı sıra devlet büyüklerinin konutları ile MİT, Emniyet, askeri tesisler, doğalgaz, içme suyu tesislerinin de detayları yer alıyor.

GÜVENLİK TEHLİKESİ

16 milyon İstanbullu’nun güvenliği ve sağlığını tehlikeye atabilecek bu talimat büyük tepki gördü. Siber güvenlik açığına neden olabilecek İmamoğlu’nun bu talimatı kopyalama işini ‘hiçbir güvenlik araştırmasından geçmemiş’ dışarıdan 3 kişinin yapacağının belirtilmesi de aynı bir endişeye neden oldu. FETÖ ve PKK terör örgütleri kadar yabancı ülke istihbaratlarının da gizli stratejik bilgileri ele geçirebileceğini belirten uzmanlar, yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. Skandalın patlak vermesinden sonra AK Parti İBB Meclis üyeleri Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, güvenlik tehdidi içeren talimatın iptali ve yürütmesinin durdurulması için İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’ne 19 Nisan’da başvurdu.

MAHKEMEDEN 4 SORU

Mahkeme heyeti de İmamoğlu’ndan 4 hususun açıklamasını isteyerek yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetti:

• “Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama” işi hangi sebepten kaynaklandı?

• Elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyşuluyorsa silinen kayıtların bilgisayan ortamına geri getirilmesi işlemi dışında, ayrıca “elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına” niçin ihtiyaç duyuldu?

• Dava konusu işleme sebep teşkil edebilecek, Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığının açıklanması.

• Bu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi...

İmamoğlu, şovun ardından yemeğini belediye çalışanlarıyla değil, ekibi ile birlikte İstanbul’un lüks balık restoranlarından birinde yedi.

Antrikot tiyatrosu