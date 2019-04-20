Kanunsuz kopyalamaya yargı dur dedi
İmamoğlu’nun, İstanbul’un dijital veri tabanının kopyalanmasını isteyen yasadışı talimatı mahkemeden döndü. Devlete ait bilgi, kişisel veri, stratejik tesislere ait coğrafi dataların niçin istendiği kafaları karıştırdı.
YSK’ya yapılan itirazlar sonuçlanmadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraatı olan “İBB’ye kozmik oda operasyonu” yargı tarafından durduruldu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, AK Parti’li 2 meclis üyesinin başvurusu üzerine İmamoğlu’nun “tüm verilerin kopyalanması”na ilişkin talimatının yürütmesini durdurma kararı aldı. İçişleri Bakanlığı yetkilileri de bir ihbar veya başvuru yapılması halinde İmamoğlu’nun yayınladığı genelgeye bağlı yaptığı işlemlerden dolayı soruşturma başlatabileceğini bildirdi. CHP’li İmamoğlu,18 Nisan’da “İBB ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarının” dışarıdan belirlenecek uzmanlarca kopyalanmasını içeren skandal talimatı verdi. İBB’nin veri tabanında Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul ikametgahı ve Başkan Erdoğan’ın özel konutunun yanı sıra devlet büyüklerinin konutları ile MİT, Emniyet, askeri tesisler, doğalgaz, içme suyu tesislerinin de detayları yer alıyor.
GÜVENLİK TEHLİKESİ
16 milyon İstanbullu’nun güvenliği ve sağlığını tehlikeye atabilecek bu talimat büyük tepki gördü. Siber güvenlik açığına neden olabilecek İmamoğlu’nun bu talimatı kopyalama işini ‘hiçbir güvenlik araştırmasından geçmemiş’ dışarıdan 3 kişinin yapacağının belirtilmesi de aynı bir endişeye neden oldu. FETÖ ve PKK terör örgütleri kadar yabancı ülke istihbaratlarının da gizli stratejik bilgileri ele geçirebileceğini belirten uzmanlar, yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. Skandalın patlak vermesinden sonra AK Parti İBB Meclis üyeleri Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, güvenlik tehdidi içeren talimatın iptali ve yürütmesinin durdurulması için İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi’ne 19 Nisan’da başvurdu.
MAHKEMEDEN 4 SORU
Mahkeme heyeti de İmamoğlu’ndan 4 hususun açıklamasını isteyerek yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle hükmetti:
• “Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama” işi hangi sebepten kaynaklandı?
• Elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve şüphe duyşuluyorsa silinen kayıtların bilgisayan ortamına geri getirilmesi işlemi dışında, ayrıca “elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına” niçin ihtiyaç duyuldu?
• Dava konusu işleme sebep teşkil edebilecek, Büyükşehir Belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığının açıklanması.
• Bu işleme ilişkin tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesi...
İmamoğlu, şovun ardından yemeğini belediye çalışanlarıyla değil, ekibi ile birlikte İstanbul’un lüks balık restoranlarından birinde yedi.
Antrikot tiyatrosu
CHP’li İmamoğlu’nun makamdaki ikinci gününde yaşanan ‘Musakka-Antrikot’ olayı tamamen tiyatro çıktı. İBB binasında çekilen ve ‘İmamoğlu’nun ilk icraatı tabldotu eşitlemek oldu’ şeklinde yayılan görüntüler kurgulandığı anlaşıldı. Sosyal medyada ve CHP’ye yakın medyada yayınlanan görüntülerde İmamoğlu, “mutfak” denilen bölüme giriyor ve “ne var yemekte” diyor. Görevliler de “musakka var, ama size antrikot var” cevabını veriyor. İmamoğlu ise “olmaz, birine antrikot birine musakka olmaz” diyor. Ancak olayın aslı daha sonra ortaya çıktı. İBB kaynaklarından alınan bilgilere göre, İmamoğlu’nun girdiği yer aslında mutfak değil, çay ocağı... Recep Tayyip Erdoğan’ın döneminden beri İBB Yemekhanesi’nde tüm personele aynı yemek çıkıyor. Başkan da onu yiyiyor. Başkan’a farklı bir yemek çıkması için Özel Kalem Müdürlüğü’nden garsonlara talimat verilmesi gerekiyor. Yani yemekte musakka varken İmamoğlu’na antrikot çıkabilmesi için, kendi özel kalem müdüründen talimat gelmiş olması gerekiyor.Ayrıca çay ocağındaki garsonlardan birinin İBB çalışanı olmadığı, İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden getirdiği öğrenildi. Bu kişiş Beylikdüzü’nde İmamoğlu’nun garsonluğunu yaptığı belirtiliyor.
Öte yandan, İmamoğlu’nun ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi’nde yemek yemediği, İstanbul’un en ünlü balıkçılarından birisine gittiği belirlendi.
Siber güvenliği nasıl tehlikeye atabilirsiniz?
AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: Dışarıdan üç uzman diyerek elektronik veri tabanının kopyalanmasını istiyorsunuz. Siz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgilerinin kopyalanmasını niye istiyorsunuz? Kamunun siber güvenliği açısından nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Böyle bir görev ve sorumluluğunuz yok? Bunu, dışarıdan sıradan, kim olduğu belirsiz kişilerden niye yapmaya çalışıyorsunuz? Planlarla, emlak bilgileriyle ilgili bilgiler var. Siz bu bilgileri niye kopyalıyorsunuz? Amacımız ne? Zannedersiniz ki bir Başsavcı, ihbar almış. Soruşturmaya esas olmak üzere belge, bilgi ve kayıtların kopyalanma kararını uyguluyormuş gibi işlem yapıyor.
Elinde bir şeyler varsa savcıya ver!
AK Parti Kırıkkale Milletvekili hukukçu Ramazan Can: Belediyeleri teftiş kurulu, İçişleri Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı denetleyebilir. Bu kurumların, resen, ihbar ya da talep üzerine görevlendirme yapabilir. Bu, belediye başkanının talimatıyla olabilecek bir şey değil. Bunun haricinde dışarıdan bir denetleme kurarak bir şeyler bulmaya mı, bir yerleri itham altında bırakmaya mı çalışıyor? Bunlar şova yönelik şeyler. Elinde somut bir şey varsa götür savcılığa ver kardeşim, bunun şovunu yapma.
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