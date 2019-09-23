Kapalı kapılar ardında CHP-İP ve IMF ittifakı

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye’de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesinin yankıları sürüyor. CHP’nin ekonomi kurmaylarından Faik Öztrak, Türkiye’de ekonomik kriz olduğunu ve bu nedenle hükümetin IMF ile görüşmeler yaptığını iddia etmişti. Oysa IMF ile görüşenin Öztrak’ın kendisi ve İyi Parti’li Durmuş Yılmaz olduğu ortaya çıktı. IMF heyetiyle yapılan görüşme, iki parti için bir açmazı işaret ederken, “Birbirlerine politika enjekte ediyorlar. CHP ve İP’in ekonomi politikalarını IMF dizayn ediyor” değerlendirmeleri yapıldı. Ekonomi politikasını kriz çığırtkanlığı üzerine bina eden CHP ve kurmaylarının, IMF heyetiyle ‘4. Madde görüşmeleri kapsamındaki’ bir araya geldikleri iddia edildi. Ancak bu görüşmenin gizli tutulması yapılan toplantının gündeminin farklı olduğu yorumlarına neden oldu.

BAŞKANIMIZ HALKLI ÇIKTI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, IMF heyeti ile görüşen kişilerin hâlihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler olduğuna dikkati çekerek, “Burada enterasan olan şu; her gün ‘Bu hükümet eninde sonunda IMF’ye gidecek’ diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde kendileri görüşüyor. Burada çifte standart ve kendileri açısından yine tutarsız bir durum var” dedi. Çelik, “Görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyor. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye’yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan ise CHP’nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, yomsa CHP’liler mi IMF’ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda. Başkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bunlar bir gün iktidara gelirse ilk yapacakları iş Türkiye’yi IMF’ye teslim etmek olur’ diye bir ifadesi var. O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş olduk” diye konuştu.

PERDELEME YAPIYORLAR

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış. Basınla paylaşılmamış. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı, böyle iddialar ortaya atmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP’nin yaptığı ortaya çıktı. CHP kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor” dedi. Muş, “Türkiye’nin önümüzdeki süreçleri ile alakalı CHP’ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti’ye bir rol mü biçiliyor? Bu toplumdan bilinçli niye saklandı” diye sordu. Kılıçdaroğlu’nun, ‘ekonomik şartlar’ gerekçesiyle Türkiye’nin erken seçime gideceğine dair sözlerini hatırlatan Muş, “Bu açıklamaları yaptıkları sırada IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. IMF ile ortak mı hareket edecekler? Bunları, IMF ile hangi gizli işlere girdiklerini milletimize açıklamaları gerekir” ifadelerini kullandı.

POLİTİKA ENJEKTE EDİYORLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti’li İbrahim Aydemir “Bunlar planlı, programlı mütemadiyen belli ki görüşüyorlar. Birbirlerinin politikalarını geliştirme gayreti içindeler. Birbirlerine politika enjekte ediyorlar. CHP ve İP’in ekonomi politikalarını IMF dizayn ediyor belli ki, IMF’ye de bunlar bilgi aktarımında bulunuyorlar belli ki” dedi. Aydemir, şunları söyledi: “Görüldü ki bunların siyaset üretme, politika geliştirme durumları buymuş. İftiraya dayalı, mugalata, kafa karıştırmaya dayalı yöntemler. Kendi yaptıklarını karşı tarafa izafe ettirme, karşı tarafa mal etme gibi bir yaklaşım. Görüşmenin açığa çıkmasıyla beraber, bu çok aşikar bir hale geldi. Görüşmeyi yapan iki isim CHP ve İP’in iktisadi politikalarına etki eden kişiler. IMF ile görüşmek parti politikalarının gereğidir, başka türlü olmaz. Duyunu Umumiye kavramı bunlarda var. Böyle bir kavram bizim zihnimizde yoktur, kriz kavramı bizim zihnimizde yoktur. Bütün bunların çağrışımı CHP’yi ifade eder.”