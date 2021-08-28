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Politika

Karadağ'da önemli açıklamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi duyurdu

Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da artırdık. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönünde karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.' dedi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk uzun yıllara dayanıyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur.

Karşılıklı dayanışma ve iş birliğimizi daha da artırdık. Görüşmelerde ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönünde karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye, Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. AB'ye üye olmasının da barış ve refaha katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz.

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