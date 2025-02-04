Karaismailoğlu, Portekizli mevkidaşı ile görüştü

Karaismailoğlu, Meclis'teki görüşmede, Türkiye ile Portekiz'in dost olduğunu vurguladı.

İşbirliğinin ileri seviyelere çıkarılmasını istediklerini belirten Karaismailoğlu, komisyonların çalışmalarının iki ülkenin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremleri hatırlatarak, depremin etkilerini ortadan kaldırmak için hükümetin yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

Yeni konutların teslimine devam edildiğini anımsatan Karaismailoğlu, deprem öncesi tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapıya büyük önem verildiğini, 22 yıllık sürede hava yolu altyapısının tamamlandığını kaydetti.

Kara yolunda da büyük gelişmelerin sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin, "demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine" girdiğini söyledi.

- "İSTANBUL HAVALİMANI ÖRNEK BİR PROJEDİR"

Hava yolu altyapısında büyük atılımların gerçekleştirildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bazı havalimanlarının Avrupa'nın en yüksek yolcu taşıyan havalimanlarından olduğunu, geçen yıl İstanbul Havalimanı'nın 82 milyon yolcu ağırladığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, bakanlığım dönemimde zevk alarak çalıştığım, gurur duyduğum işlerden bir tanesi. 75 milyon metrekarelik alanda İstanbul Havalimanı'nı, kıymetli bir iş olarak ekonomimize kazandırdık. İstanbul Havalimanı mimari açıdan, kullanım ve planlama açısında önemli bir iş. Bunun yanında finansal model olarak da İstanbul Havalimanı örnek bir projedir."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın kira gelirinin yanı sıra yolcu sayıları aşıldığında da ilave gelirler sağladığını aktardı.

- "TÜRKİYE, SİYASİ VE EKONOMİK GÜCE DÖNÜŞTÜ"

Portekiz Parlamentosu Ekonomi, Bayındırlık ve İskan Komisyonu Başkanı Santos da Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Komisyonlarının, Portekiz Parlamentosunun büyük komisyonlarından birisi olduğunu belirten Santos, Türkiye ve Portekiz arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlattı.

Santos, son dönemlerde Türkiye'nin, siyasi ve ekonomik güce dönüştüğünü söyledi.

Başkent Lizbon'da yeni bir havalimanı yapmayı planladıklarını aktaran Santos, Türkiye'nin İstanbul Havalimanı'nı inşa ettiğini, bu konudaki tecrübelerden ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.