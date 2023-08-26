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Politika

Karamollaoğlu aylar sonra itiraf etti: ''Bunlar acemilik''

6'lı masanın küçük ortaklarından Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu, seçimlere yönelik çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Seçimleri neden kaybettiklerine ilişkin değerlendirmeler yapan Karamollaoğlu, 'Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı.' dedi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 02:17 - Güncelleme:
Karamollaoğlu aylar sonra itiraf etti: ''Bunlar acemilik''
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında seçimler hakkında itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR ACEMİLİK"

Seçimlerle ilgili itiraflarda bulunan Karamollaoğlu, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem Meclis seçiminde yüzde 56'ları yakalama şansımız vardı. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduk. Bunun yanına belediye başkanları da getirildi. Bizim bu belediye başkanlarına karşı içimizde bir husumet yok ama bunlar doğru değil. Biz bir mitinge gidiyoruz. 7 kişi konuşuyor. 7 kişi konuşur mu? en fazla 3 kişi konuşur. Daha disiplinli olmalıydık. Eksiklerimiz, yanlışlarımız oldu. Bunlar acemilik oldu. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamalıydı. İki kişi, üç kişi konuşur ya. 7 kişi konuşur mu? 10 kişi konuşur mu?' ifadelerini kullandı.

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