Karamollaoğlu yatırımlardan rahatsız oldu

Avrupa ile Asya’nın denizin altından tünellerle ve üstünden yeni yapılan köprülerle bağlanması ticaret için ulaşımın kolay ve hızlı hale getirilmesi Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyarken muhalefet partileri daha iyi projeler üretmek yerine ‘çamur at izi kalsın’ politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Karamollaoğlu da ‘Çamlıca Camii’ni doldursunlar ellerini öperim’ açıklamasının ardından şimdi de Türkiye’nin köprü yapımı gibi projelerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

ÇANAKKALE’YE KÖPRÜ YAPILMASINI İSTEMEDİ

Çanakkale Köprüsü’nün gereksizliğinden konuya giren SP Lideri Karamollaoğlu, faydası olmayan tüm yatırımların kaldırılması gerektiğini söyledi. Katıldığı bir TV programında Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: İktidar ekonomik sıkıntılara karşı ne tür bir tedbir alacağını bilmiyor. Ben 3 senedir üretime dönük olmayan yatırımları durdurun diyorum. Benim söylediğimi Cumhurbaşkanı daha yeni idrak etti. Yüzde 70’in altındaki tüm yatırımları durdurtmaya başladı. Bu problemin çözümü üretime dönük yatırımlardır.