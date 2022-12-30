İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2022 Cuma / 7 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7185
  • EURO
    19,9907
  • ALTIN
    1094.73
  • BIST100
    5553.97
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Karamollaoğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş vetosu: Bunu söylemek cahilce, Erdoğan ezip geçer
Politika

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş vetosu: Bunu söylemek cahilce, Erdoğan ezip geçer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday olmaları durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buldozer gibi ezip geçeceğini ifade etti.

30 Aralık 2022 Cuma 14:37 - Güncelleme:
Karamollaoğlu'ndan Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş vetosu: Bunu söylemek cahilce, Erdoğan ezip geçer
ABONE OL

Siyasetin nabzı seçim yaklaştıkça artıyor.

2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kaldı.

Muhalefet, 6'lı masada buluşsa da adaylıkta mutabakat yok.

Son dönemde ise parti ve liderler arasındaki çekişme kamuoyuna yansıyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri adaylık için sık sık geçse de bu isimleri destekleyenler arasında büyük bir güç savaşı var.

Bu durumu Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, röportaj yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu.

"ERDOĞAN, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I BULDOZER GİBİ EZER GEÇER"

Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında şansları olamadığını söyledi.

Karamollaoğlu, "İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan'ın politik birikiminii mali imkanlarınıi yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.