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Politika

Karamollaoğlu'ndan 'Altılı Masa'ya soğuk duş: 'Böyle biri var' demek kolay değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında 'Masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı?' sorusuna 'Vardır demek o kadar kolay değil' şeklinde cevaplayarak hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto etti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Karamollaoğlu'ndan 'Altılı Masa'ya soğuk duş: 'Böyle biri var' demek kolay değil
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk Tv'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu, Altılı masanın henüz bir isim üzerinde uzlaşma sağlamadığını belirtti.

'MASADA BÖYLE BİR İSİM YOK'

'Biz altılı masadan şu isimle çıkarsak kazanırız dediğiniz birisi var mı?' sorusuna tebessüm ederek cevap veren Karamollaoğlu, "Vardır demek o kadar kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir. Farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi o istikamette belirleyeceğiz" dedi.

Karamollaoğlu bu açıklamasıyla hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto etti.

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