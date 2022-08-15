İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9548
  • EURO
    18,4209
  • ALTIN
    1035.68
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Karamollaoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: 6'lı masanın büyük önemi kalmadı
Politika

Karamollaoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: 6'lı masanın büyük önemi kalmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığını belirterek, 'Seçim kanununda değişiklik yapılınca, yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı.' dedi.

DHA15 Ağustos 2022 Pazartesi 07:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük programı için Bursa'ya geldi. Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

'6'LI MASANIN ESKİSİ GİBİ ÖNEMİ KALMADI'

Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.