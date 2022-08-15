Karamollaoğlu'ndan itiraf gibi açıklama: 6'lı masanın büyük önemi kalmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iki günlük programı için Bursa'ya geldi. Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

'6'LI MASANIN ESKİSİ GİBİ ÖNEMİ KALMADI'

Dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna cevap veren Temel Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatim devam eder. Ama 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı." diye konuştu.