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Politika

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama: Hadi oradan!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun aile yapısı bozmadığını iddia ettiği LGBT sapkınlığına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, 'Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan' dedi.

26 Mart 2023 Pazar 19:16 - Güncelleme:
Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama: Hadi oradan!
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Karamollaoğlu, son günlerde artan ve başta CHP'nin destek verdiği LGBT sapkınlığı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyeceklerini dile getiren Karamollaoğlu, "Aile, bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş, 'Biz de bir aileyiz.' Hadi oradan. Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. İkincisi de dünya düzeni hızla bozuluyor. Ülkeler birbirleriyle ihtilaflı hale getiriliyor. Ama bizim bölgemizde, bizi tehdit eden en önemli hedef büyük Orta Doğu Projesi'dir. Biz Büyük Orta Doğu Projesi'ne rıza gösteremeyiz." dedi.

  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  • 6lı masa
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