Politika

Kardeşlik Komisyonu'nda 3. toplantı... Kurtulmuş: Tarihi dönemeçte önemli adımlar atılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısında yaptığı açıklamada, 'Millet iradesi adına buradayız. İlk 2 toplantıda alınan kararlar oy birliği ile verilmiş olması kayda değerdir. Tarihi dönemeçte önemli adımlar atılacak. Atılan bu adımların yine ortaklaşa ve ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Komisyonumuz çalışmalarına samimiyetle sahip çıkmaktadır. Komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir. Atılan bu adımların ortaklaşa ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur.

Milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi amacıyla en geniş temsil oranı sağlanarak 51 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 25 Temmuz 2025'te 6 siyasi parti gurubu ve grubu bulunmayan 6 siyasi partiye yazı yazıldı.

İYİ Parti üye vermeyeceği yazısını göndermiştir. İYİ Parti ile yapılan görüşmede üye vermeyecekleri kesin şekilde anlaşılmıştır.

Bugünkü toplantımızın ana gündemi üyelerin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini dinleyeceğiz.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • terörsüz türkiye
  • Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

