Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sabırsızlıkla bekliyoruz

AA 27 Şubat 2020 Perşembe17:17 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 17:17

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törenle, yeni atanan Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Bulgaristan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Boyan Hadjiyev ve Suudi Arabistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Abdüleziz Abdulla Aldaud, Tokayev'e güven mektubu sundu.

Törende büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tokayev, Büyükelçi Ekici ile de bir araya geldi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik özelliğine dikkati çeken Tokayev, ikili ilişkilerin ileride daha başarılı şekilde gelişeceğinden emin olduğunu belirtti.

Kasım Cömert Tokayev, "Bu fırsattan yararlanarak mevkidaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletiyorum. Onu bu yıl nisanda resmi ziyaretle Kazakistan'a sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokayev, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Onursal Başkanı" unvanı verme inisiyatifi ve Suriye konulu Astana sürecine aktif katılımı için de Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.