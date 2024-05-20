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Politika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

AA20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
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Kurtulmuş, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Tokayev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin uluslararası kuruluşlar çerçevesinde güçlendirilmesi ve Türk Devletleri Teşkilatına üye kardeş ülkelerin karşılıklı dayanışmasının artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Kazakistan ve Türkiye'nin genişletilmiş stratejik ortaklığı ile ikili ilişkiler ele alındı.

Kazakistan'ın, Türk halkının ortak manevi şahsiyeti Hoca Ahmet Yesevi'nin vatanı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ziyaretlerinde, Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'nde konferansa katılacağını söyledi.

Kazakistan'ın, Tokayev'in liderliğinde yeni bir gelişme aşamasına girdiğini belirten Kurtulmuş, Kazakistan'da başarılı siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar yapıldığını, bütün bunların ülkenin kalkınmasına olumlu etki yapacağını düşündüğünü kaydetti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da güçleneceğinden emin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, iki ülkenin ticaret, teknoloji, sanayi, lojistik, enerji ve tarım alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de parlamenter diplomasinin potansiyelini çok takdir ettiğini belirterek, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Kazakistan ziyaretinin önemine işaret etti.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30. yıl dönümü arifesinde gerçekleştiğini hatırlatan Tokayev, bunun sembolik bir anlamının olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, her zaman iletişim halinde olduklarını anımsatan Tokayev, bu nedenle iki ülke arasındaki diyaloğun çok iyi geliştiğini vurguladı.

Genel olarak Türkiye'nin, Kazakistan'ın en büyük beş ticaret ortağından biri olduğuna ve ülkedeki ilk 10 yatırımcı arasında yer aldığına dikkati çeken Tokayev, ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşacağından şüphe duymadığını aktardı.

Tokayev, bu yıl eylül ayında Astana'da düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'na Türk sporcu ve heyetinin aktif olarak katılacağına güvendiğini ifade etti.

Kabulde, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı.

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