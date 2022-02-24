Kazakistan'dan Türkiye açıklaması: Destek vereceğiz

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 17:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:06

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, ikili ticari, ekonomik, yatırımsal ve insani alanlarda iş birliğini daha da güçlendirmenin yanı sıra Kazak ve Türk stratejik ortaklığının perspektifleri ele alındı.

Tokayev, görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileterek kendisini bu yıl Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Gelecek hafta başkent Nur Sultan'da yapılacak Kazakistan ve Türkiye 12. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ikili iş birliğini daha fazla geliştirmede önemli etken olacağını kaydeden Tokayev, Türk şirketlerinin katılımıyla faaliyete geçirilecek ortak projelere Kazakistan hükümeti tarafından destek verileceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Tokayev'e görüşme imkanı sağladığı için teşekkür ederek, ocak ayında meydana gelen acı olaylar nedeniyle taziyelerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'da Tokayev'in başkanlığında yürütülen siyasi ve ekonomik reformları Türkiye'nin tamamen desteklediğini sözlerine ekledi.