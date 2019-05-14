'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'
Başkan Erdoğan, İstanbul seçimlerinde yolsuzlukarı tek tek tespit ettiklerini belirterek, “Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti’dir. Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. Milli iradeye sahip çakacağız” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi, çarpıcı açıklamalarda bulundu:
İNSAN KAZANMA: Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız, velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği doğrusu sizlerden bekliyorum. AK Parti ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.
YOLSUZLUK VAR: 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik, bu bizim için bir fırsat oldu.31 Mart seçimlerindeki tek sorunun 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değil. Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Mesela oy sayım ve döküm cetvellerinden 5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız iken 214’ü tamamen boştur, 498’i de eksik doldurulmuştur. Yine bu cetvellerden 919’unda rakam belirtilmemiştir. 1135’inde de sayı eksikliği bulunduğu görülmüştür.
YANLIŞLAR BELİRLEDİK: Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım döküm cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık, İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu sandıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye başkanlığına dağılımına bakıldığında büyükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir başka ifadeyle 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de ciddi yanlışlıklar belirledik.
SAYGIYLA KARŞILADIK: YSK´nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumun hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır. Aynı kurul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP´nin Maltepe itirazlarını reddetmiştir. Her iki belediye başkanlığını da CHP´nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygıyla karşıladık. Kars´ı, Iğdır´ı reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır.”
DERS ALDIK: AK Parti´yi milletin partisi olarak değil de kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran, gerek 31 Mart seçimleri, bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye´nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.
PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ
İdlib’deki ihlaller endişe veriyor
Erfoğan, Rus Lider Putin ile telefonda ikili ilişkileri ve İdlib’i görüştü. Erdoğan, rejimin İdlib’e yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtti. Rejimin amacının İdlip’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret eden Erdoğan, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.
VEKİLLERE SEÇİM TALİMATI
AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle iftar programında bir araya gelenErdoğan, vekilere “Seçim tarihine kadar geçecek her günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışacağız, çok koşturacağız. Bayram tatiliyle tamamen İstanbul’a yoğunla şacağız. Bu sene memleket yok. İstanbul’da olacaksınız” talimatını verdi.
MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Bir belediye başkanlığı seçimi için Avrupa´sından Amerika´sına herkes seferber olmuşsa bunun arkasında başka şeyler aramak herhalde hakkımızdır. İstanbul´la hepsi ilgileniyor. Neden? Seçimi kazandığı halde oyları çalınan AK Parti. Burada cevap çok basit, oyları çaldılar. İşte şimdi bu mücadeleyi, bu seçimde böyle vereceğiz. Bir tarafta oy çalanlar var, bir tarafta milli iradeye sahip çıkanlar var. Bunu şimdi gerçekleştireceğiz. Üstelik bu çevrelerin hiçbiri gerçekte ne olduğunu merak bile etmiyor. Sadece bize çelme takmak için fırsat bulmanın hırsıyla bize saldırıyor.
MÜCADALE EDEEĞİZ
İstanbul Büyükşehir seçimlerine de işte bu anlayışla bakmamız gerekiyor. Siyasette kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanırsak, İstanbul´a ve onun en önemli temsilcisi olduğu kadim medeniyetimize en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içinde olacağız. Kaybedersek 2023´e kadar olan dönemi ülkemize ve şehirlerimize en güzel hizmetleri kazandırarak, bir sonraki seçimde yeniden milletimizin gönlüne daha güçlü şekilde girmenin mücadelesini vereceğiz.
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