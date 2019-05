'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, AK Parti milletvekilleriyle iftar programında bir araya geldi, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

İNSAN KAZANMA: Siyaset insan kazanma sanatıdır. Hiçbir arkadaşımızı kırmadan, kenara koymadan, vefasızlık etmeden sürekli yeni insanlar kazanarak önümüzdeki döneme hazırlanacağız, velev ki bizim gönlümüzü, kalbimizi kırsalar da. Bu konuda en büyük desteği doğrusu sizlerden bekliyorum. AK Parti ve Türk siyasetini yeni vizyonlarla, yeni projelerle, yeni isimlerle hep birlikte zenginleştireceğiz.

YOLSUZLUK VAR: 31 Mart seçimlerinde büyükşehir seçimleri konusundaki usulsüzlükleri, eksikleri, hataları araştırırken sandık kurulu üyeleriyle ilgili yanlışı da tespit ettik, bu bizim için bir fırsat oldu.31 Mart seçimlerindeki tek sorunun 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakınının usulsüz atanması değil. Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ayrıca oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de çok ciddi yanlışlar belirledik. Mesela oy sayım ve döküm cetvellerinden 5 bin 388’i mühürsüz, 694’ü imzasız iken 214’ü tamamen boştur, 498’i de eksik doldurulmuştur. Yine bu cetvellerden 919’unda rakam belirtilmemiştir. 1135’inde de sayı eksikliği bulunduğu görülmüştür.

YANLIŞLAR BELİRLEDİK: Sandık kurulu üyeleri ve oy sayım döküm cetvelindeki hataların birlikte yaşandığı 123 sandık, İstanbul’un 26 ayrı ilçesine aittir. Bu sandıklardaki sorunlu oyların ilçe belediye başkanlığına dağılımına bakıldığında büyükşehirde olduğu gibi seçim sonucunu değiştirecek bir tablo ortaya çıkmıyor. Bir başka ifadeyle 26 ilçenin her birinde ilçe belediye başkanlığında sonucu değiştirmeyen oylar büyükşehirde toplandığında seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. Orada çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Oy sayım ve döküm cetvellerine ilişkin de ciddi yanlışlıklar belirledik.

SAYGIYLA KARŞILADIK: YSK´nın kararı sadece sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumun hem de oy sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlükleri gözeterek, her ikisinin birden çakıştığı sandıkları dikkate almıştır. Aynı kurul, AK Parti olarak bizim Büyükçekmece, MHP´nin Maltepe itirazlarını reddetmiştir. Her iki belediye başkanlığını da CHP´nin kazanmış olmasına rağmen biz bu kararı saygıyla karşıladık. Kars´ı, Iğdır´ı reddetmiştir. Buna karşı böyle her taraf ayağa kaldırılmış mıdır? Hayır.”

DERS ALDIK: AK Parti´yi milletin partisi olarak değil de kendi heva ve heveslerinin aracı gibi görenlerin bu çatı altında yeri yoktur. Gerek 24 Haziran, gerek 31 Mart seçimleri, bu bakımdan bize çok kıymetli dersler vermiş, çok önemli fotoğraflar göstermiştir. Türkiye´nin ve Türk milletinin tarihinin en kritik mücadelelerinden birini verdiği dönemde, partimizi zayıf düşürme pahasına kendi ajandalarını öne çıkaranlara izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.

