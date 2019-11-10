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''KCK’lı olmayanlar aday gösterilmez''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu’nda savunduğu HDP’li eski Belediye başkanlarından sadece üçü toplamda 45 yıla kadar hapis istemiyle haklarında iddianame hazırlandı.

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İmamoğlu’nun “Görevden almalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz Uluslararası Sözleşmelere de uygun değildir” diyerek savunduğu HDP’lilerden bazıları hakkında hazırlanan iddianamelerde talep edilen cezalar ve suçlamalar özetle şöyle: Diyarbakır’da terör soruşturması kapsamında tutuklanan, görevden alınan HDP’li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl sila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  

ÖRGÜT İLE BAĞ KURDU 

Görevden alınan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. HDP’li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasında sağlıkçı olarak uzun yıllar yer alan P.S, ifadesinde “Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, bunların hepsi KCK çatısı altında görev almışlardır. Yoksa güvenilip hiçbirine bu görev verilmez. Sadece güvendikleri kişilere bu görevler verilir, onlar bir yerlere getirilir, milletvekili, belediye başkanı olabilirler” diye konuştu. 

Atatürk´ün daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

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