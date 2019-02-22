'Keçiören’i yeniden şahlandıracağız'
Altınok: Vatandaşımızın desteği öyle büyük ki birbirimizi çok özlemişiz. Onlar bizlere kalpleriyle de destek veriyor. Biz onlara güveniyoruz, onlar da bize güveniyor. Keçiören’i şahlandırmaya geliyoruz.
- TALAT DOYMUŞ / ANKARA
Ankara’nın en büyük ilçelerinden Keçiören’de geçmişteki Belediye Başkanlığı döneminde önemli yatırımları hayata geçiren ve 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak AK Parti’den aday gösterilen Turgut Altınok, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Star Gazetesi’ne konuşan Altınok, Keçiören için yine önemli ve iddialı projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Yaklaşan seçim öncesinde geçmişte olduğu gibi ve ara verdiğimiz 10 yılda da devam ettirdiğimiz gibi yine yollardayız. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin teveccühleri, Milletimizin takdirleriyle Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayıyız” dedi.
YENİDEN HİZMETE TALİBİZ
Seçimleri rekor oyla kazanacaklarını dile getiren Altınok, “Keçiören’de hangi siyasi partiye mensup, hangi ideolojiye ve düşünce yapısına ve inanca sahip olursa olsun, ayırmadan kayırmadan hizmete talibiz. Düsturumuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz dürüst belediyeciliğin adresi olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptığımız gibi bu gün de gönüller almaya geliyoruz. Kapısına kilit vuranın kapısını çalmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.
TAMAMINI İSTİYORUZ
Altınok, “Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla bir araya geliyor, dertlerini dinliyor, beklentilerini not ediyoruz. Durum tespiti ile birlikte yeni projelerimizi belirliyoruz. Vatandaşımızın desteği öyle büyük ki birbirimizi öylesine özlemişiz ki kalpleriyle sımsıkı omuz veriyorlar. Biz onlara güveniyoruz, onlar bize güveniyorlar. Makamımızın onların yanında olduğunu hissettiriyorlar. Gücümüze güç katıyorlar. Bu seçimde Keçiörenimize güveniyoruz. Bu seçimde Keçiörenimizin oyunun yüzde 100’ünü istiyoruz” diye konuştu.
CUMHURİYET KULESİ
‘Emaneti devraldığımızda inşallah son sürat projelerimize odaklanacağız. Yeni projelere Keçiörenli hemşehrilerim ile beraber imza atacağız’ diyen Altınok, öncelikle yarım kalan ve Keçiören’in simgelerinden biri olan Cumhuriyet Kulesi’ni bitirmek olduğunu vurguladı. Turgut Altınok, Keçiören’i şahlandıracak projelerinden bazılarını şöyle sıraladı: “Kulemizin ihalesi süratle yapılarak 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak. Cumhuriyet Kulemiz, Keçiören’in, Başkentin ve Türkiye’nin güzide bir kültür, sanat merkezi olacak. Böylece sosyal hayatımıza sunduğu katkıların yanı sıra Kulemiz, Keçiören Belediyemiz için de çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturacak. İlçemizin ticaret hayatına büyük bir hareketlilik getirecek. Yaklaşık 50 metre daha yükseltilecek olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisindeki döner restorantlar, çocuklarımız için uzay terası, göklerde nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, sanat galerileri ve alış veriş mekanlarıyla Ankara’nın gözbebeği haline gelecek.”
ESTERGON KALESİ
“Estergon Kalemiz başta siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve büyükelçilik düzeyindeki toplantılar olmak üzere, VIP salonlarıyla tüm vatandaşlarımıza ayrıcalıklı bir hizmet verecek. Kalemiz, yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerimiz için bir “Olmazsa Olmaz” ziyaret noktası haline getirilerek, tarih ve kültürümüzün sergilendiği en önemli Başkent Platformu olma özelliğini kazanacak.”
AK Parti adayı Turgut Altınok, arkadaşımız Talat Doymuş’a Keçiören’de yapacağı iddialı projelerini anlattı.
DOĞAL ÜRÜN SATIŞLARI
“İlçemizin 4 mahallesi tarım ve hayvancılık yapmak isteyenler için projelendirilecek. Denetimi Belediyemize ait olmak üzere süt, yumurta, peynir, tereyağ, tandır ekmeği, tarhana, erişte, turşu, reçel, bal gibi Anadolu coğrafyasına has sağlıklı ve doğal gıdaların üretimi ve satışı yapılacak.
Tüm hanımlarımız Keçemekler’de ya da evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru işlerini veya kendi mutfaklarında bizzat hazırladıkları ürünlerini, ücretsiz tahsis edeceğimiz stantlarda satışı yapılacak.”
ZEHİRE KARŞI MÜCADELE
“Keçiören karış karış taranacak. Devletimizin tüm güvenlik birimleriyle el ele verilerek, gençlerimizi hedef alan uyuşturucu illetine karşı, çok yönlü bir mücadele yürütülecek.
Maddeye bağımlı hale getirilen evlatlarımızın, tedavi ve terapisi için ilgili kurumlarla işbirliğine gidilecek. Bağımlılarımızın tedavi süreci ve sonrasındaki terapi aşaması sıkı takibe alınacak. Ailelerimiz bu zorlu süreçte yalnız bırakılmayacak.”
EVLENECEK GENÇLERE MÜJDE
“Evlenme çağına gelen gençlerimize ve ailelerine çok cüzi fiyatlarla düğün salonu, ikramlar ve orkestra hizmeti sağlanacak. İmkanı olmayan gençlerimizin de tüm düğün masrafları Belediyemizce karşılanacak. Yaşlılarımız için destek hizmetleri sağlanacak. Üniversite öğrencilerimiz maddi sıkıntıları dert etmeyecek.”
BAĞLUM VE OVACIK CAZİBE MERKEZİ OLACAK
“Başkentimize manevi iklimiyle huzur veren Bağlum ve Ovacık’ta yaşamak bir ayrıcalık olacak. Genci yaşlısı hafta sonları gezip görmek için bu bölgeye akın edecek. İşsizliği önleyecek projeler hayata geçirilerek Keçiören’de işsizliğe son verilecek. Pazarlar sınıf atlayacak. Sokaklarda yaşayan ve canları bize emanet olan tüm hayvanlarımıza yönelik olarak, bakımları ve sağlıklı yaşam koşullarının sağlanacağı örnek barınaklar yapılacak. Zihinsel ve Bedensel Engelli vatandaşlarımız için ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda sosyal alanlar ve rehabilitasyon merkezleri projelendirilecek.”
PIRIL PIRIL KREŞLER
“Annelerin çocuklarını güvenle emanet edip çalışabilecekleri ya da kendilerine vakit ayırabilecekleri pırıl pırıl kreşlerimiz ve etüd merkezlerimiz olacak. Ev hanımları ve emeklilerimize mekan tahsis edilecek.”
BENİM İÇİN BİR SEVDA
Keçiören deyince ne dersiniz? sorusuna Turgut Altınok, “Benim için bir sevdadır Keçiören, ömrümü adadığım muhabbetle bağlandığım. Benim için bir ufuktur Keçiören; eserler bıraktığım nicelerini yapmaya karar kıldığım. Benim için bir ailedir Keçiören; her bir kardeşimin derdini derdim saydığım. Benim için bir yardır Keçiören; çehresinde bir damla yaş görmeye kıyamadığım. Benim için dündür, benim için bu gündür, benim için yarındır Keçiören, geçmişini kalbime yazdığım bu gününe bağlandığım, Yarın için hayallere daldığım. Benim için bir gönül otağıdır Keçiören, her ferdine her kesimine ayırmadan kucak açtığım. bir duadır, bir davadır, bir sevdadır Keçiören” cevabını veriyor.
‘Yeni projelere vatandaşımızla birlikte imza atacağız’ diyen Turgut Altınok, öncelikle yarım kalan ve Keçiören’in simgelerinden biri olan Cumhuriyet Kulesi’ni bitirmek olduğunu söyledi.
TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Turgut Altınok 1957 Ankara Bala doğumlu. Siyasetçi ve hukukçu olan, 1994-2009 Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Altınok, Ülkü Ocaklarından MHP Genel Sekreterliğine, İlçe ve İl Başkanlıklarından AK Parti kurucu üyeliği ve en son Keçiören Belediye Başkanlığı yaptı. Altınok, evli 4 çocuk babası.
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