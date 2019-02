'Keçiören’i yeniden şahlandıracağız'

BENİM İÇİN BİR SEVDA

Keçiören deyince ne dersiniz? sorusuna Turgut Altınok, “Benim için bir sevdadır Keçiören, ömrümü adadığım muhabbetle bağlandığım. Benim için bir ufuktur Keçiören; eserler bıraktığım nicelerini yapmaya karar kıldığım. Benim için bir ailedir Keçiören; her bir kardeşimin derdini derdim saydığım. Benim için bir yardır Keçiören; çehresinde bir damla yaş görmeye kıyamadığım. Benim için dündür, benim için bu gündür, benim için yarındır Keçiören, geçmişini kalbime yazdığım bu gününe bağlandığım, Yarın için hayallere daldığım. Benim için bir gönül otağıdır Keçiören, her ferdine her kesimine ayırmadan kucak açtığım. bir duadır, bir davadır, bir sevdadır Keçiören” cevabını veriyor.