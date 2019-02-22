'Keçiören’i yeniden şahlandıracağız'

Ankara’nın en büyük ilçelerinden Keçiören’de geçmişteki Belediye Başkanlığı döneminde önemli yatırımları hayata geçiren ve 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak AK Parti’den aday gösterilen Turgut Altınok, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Star Gazetesi’ne konuşan Altınok, Keçiören için yine önemli ve iddialı projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Yaklaşan seçim öncesinde geçmişte olduğu gibi ve ara verdiğimiz 10 yılda da devam ettirdiğimiz gibi yine yollardayız. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin teveccühleri, Milletimizin takdirleriyle Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayıyız” dedi.

YENİDEN HİZMETE TALİBİZ

Seçimleri rekor oyla kazanacaklarını dile getiren Altınok, “Keçiören’de hangi siyasi partiye mensup, hangi ideolojiye ve düşünce yapısına ve inanca sahip olursa olsun, ayırmadan kayırmadan hizmete talibiz. Düsturumuz, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz dürüst belediyeciliğin adresi olmaya devam edeceğiz. Geçmişte yaptığımız gibi bu gün de gönüller almaya geliyoruz. Kapısına kilit vuranın kapısını çalmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

TAMAMINI İSTİYORUZ

Altınok, “Bu amaç doğrultusunda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla bir araya geliyor, dertlerini dinliyor, beklentilerini not ediyoruz. Durum tespiti ile birlikte yeni projelerimizi belirliyoruz. Vatandaşımızın desteği öyle büyük ki birbirimizi öylesine özlemişiz ki kalpleriyle sımsıkı omuz veriyorlar. Biz onlara güveniyoruz, onlar bize güveniyorlar. Makamımızın onların yanında olduğunu hissettiriyorlar. Gücümüze güç katıyorlar. Bu seçimde Keçiörenimize güveniyoruz. Bu seçimde Keçiörenimizin oyunun yüzde 100’ünü istiyoruz” diye konuştu.

CUMHURİYET KULESİ

‘Emaneti devraldığımızda inşallah son sürat projelerimize odaklanacağız. Yeni projelere Keçiörenli hemşehrilerim ile beraber imza atacağız’ diyen Altınok, öncelikle yarım kalan ve Keçiören’in simgelerinden biri olan Cumhuriyet Kulesi’ni bitirmek olduğunu vurguladı. Turgut Altınok, Keçiören’i şahlandıracak projelerinden bazılarını şöyle sıraladı: “Kulemizin ihalesi süratle yapılarak 1,5 yıl içerisinde tamamlanacak. Cumhuriyet Kulemiz, Keçiören’in, Başkentin ve Türkiye’nin güzide bir kültür, sanat merkezi olacak. Böylece sosyal hayatımıza sunduğu katkıların yanı sıra Kulemiz, Keçiören Belediyemiz için de çok ciddi bir gelir kaynağı oluşturacak. İlçemizin ticaret hayatına büyük bir hareketlilik getirecek. Yaklaşık 50 metre daha yükseltilecek olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisindeki döner restorantlar, çocuklarımız için uzay terası, göklerde nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, sanat galerileri ve alış veriş mekanlarıyla Ankara’nın gözbebeği haline gelecek.”

ESTERGON KALESİ

“Estergon Kalemiz başta siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve büyükelçilik düzeyindeki toplantılar olmak üzere, VIP salonlarıyla tüm vatandaşlarımıza ayrıcalıklı bir hizmet verecek. Kalemiz, yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerimiz için bir “Olmazsa Olmaz” ziyaret noktası haline getirilerek, tarih ve kültürümüzün sergilendiği en önemli Başkent Platformu olma özelliğini kazanacak.”