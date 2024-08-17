Kemal Kılıçdaoğlu'ndan İmamoğlu ve Özer'in katıldığı törende 'ihanet' göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 753. yıl dönümü için anma töreni hazırladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törende, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında ihanete vurgu yaparken, "Unutmayın Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmanın değil, toplumsal arınmanın da izdüşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. Burası son kaledir." dedi.