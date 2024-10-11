CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim krize dönüştü.

İki büyükşehir belediye başkanı arasında son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar, özellikle muhalefet içinde geniş yankı buldu.

CHP'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KAVGASI



İmamoğlu, "Aynı çatı altında siyaset yapanların kişisel anlaşmazlıklarla değil, halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Küçük meselelerle uğraşan kimse benim yol arkadaşım olamaz" şeklindeki açıklamasıyla isim vermeden Yavaş'ı hedef almıştı.

Adaylığa her fırsatta yeşil ışık yakan Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunmuştu.

İmamoğlu'nun sık sık gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerini, "Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar" olarak niteleyen diyen Arslan, "Proje Çocuk" ifadelerini kullandı.

Arslan ayrıca, İmamoğlu'nun DEM Partililerle yakınlığına gönderme yapıp, "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten X hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş'a açık açık meydan okumıştu.

İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Üreten "Kim ne çocuğu onu biz bilemeyiz ama Ekrem İmamoğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir Cumhuriyet çocuğudur. Kimse sabrımızı sınamasın!" demişti.

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ İLE İMAMOĞLU ARASINDAKİ KAVGAYI DOĞRULADI



CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, İmamoğlu ile Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için birbirine düştüğünü doğruladı.

"Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmanın bu saatte bu kadar erken başlaması kadar yanlış bir şey yok. Daha uzun süre var herkes görevini yapmalı." diyerek iki belediye başkanına göndermede bulundu.