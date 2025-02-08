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Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Yol arkadaşı ihanet etmemeli

Katıldığı yayında, daha önce kullandığı 'hançerlendim' sözleriyle ilgili konuşan CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı, 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

8 Şubat 2025 Cumartesi 08:13 - Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na gönderme: Yol arkadaşı ihanet etmemeli
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CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki gerilimi daha da tırmandıracak sözlere imza attı.

KRT TV yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan olmasındaki en büyük pay sahibi Ekrem İmamoğlu ve mecvut Genel Başkan Özgür Özel'i isim vermeden hedef adı.

"YOL ARKADAŞI İHANET ETMEMELİ"

"Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir." diyen Kılıçdaroğlu, "Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim." diye konuştu.

"SÜKUT İKRARDAN GELİR"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" ifadesi karşısında partinin sessiz kalmasını eleştirdi.

Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir." diye konuştu.

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