Kendi liderlerinin oyununu ifşa ettiler: Yalanlarla Türkleri kışkırttık

Rum basını, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 13 Ağustos'ta üçlü görüşmeye çağrıldıkları yönündeki iddialarına sert tepki gösterdi.

RUM LİDERİ HRİSTODULİDİS'İN YALANLARI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına atıfta bulunan Rum basını, "Gerçeklere dayanmayan bir açıklama. Çünkü toplantı kararlaştırılmamış ve bir tarih belirlenmemişti, ifşası onun için Kıbrıs meselesinin bir iletişim oyunundan ibaret olduğunu gösterdi. Aksini iddia etmesine rağmen görüşmelerin yeniden başlamasına gerçek anlamda ilgi duymuyor, tek kaygısı, selefi gibi en iyi çözüm olarak kabul ettiği bölünmenin kişisel sorumluluğundan kaçınmak" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis'in Kıbrıs sorunuyla ilgili olumlu gelişmeler olacağını ve Ağustos gibi erken bir tarihte iyi haberler olabileceğini ilan ederek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı kışkırttığını dile getiren Rum basını, "Bir çözüme yol açacak görüşmelerin yeniden başlamasına içtenlikle bağlı bir başkan, üçlü bir toplantı kesinleştirilmeden ve davetler gönderilmeden önce bunu kamuoyuna açıklamazdı. Acemi bir diplomat bile diplomatik istişarelerin gizli olduğunu ve süreci mahvedebileceği için kamuoyuna açıklanmanın kaçınıldığını bilir. Kariyer diplomatı ve eski dışişleri bakanı olan Hristodulidis diplomasinin bu temel kuralından habersiz miydi?" diye yazdı.

Hristodulidis'ın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak en başından beri iletişim oyunu oynadığı kaydedilen haberde, "Hristodulidis suçu üstlenmeden bölünmeye yol açacak bir strateji izliyor" denildi.



TATAR'DAN, RUM LİDER HRİSTODULİDİS'İN "ÜÇLÜ GÖRÜŞME" İDDİALARINA YALANLAMA



Hristodulidis'in BM tarafından 13 Ağustos'ta üçlü bir görüşme daveti aldığı yönünde beyanlarda bulunmasına ilişkin Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse müzakerelerin Crans Montana'da kaldığı yerden başlayacağı beklentisi içerisine girmesin. Federal çözüm arayışları Crans Montana'da bitmiştir. Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ortak bir zemin yoktur. Ortak zeminin olmadığı gerçeği ortadayken üçlü ya da başka bir formatta görüşmeye de gerek yoktur. Rum Lider Nikos Hristodulidis, oldu bittiler yaratma peşindedir. Rum Liderin üçlü görüşme iddiası doğru değildir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'in sürekli bir şekilde algı yaratarak Türk tarafını zora sokma peşinde koştuğuna dikkati çekerek, KKTC'nin her konuda Türkiye ile tam uyum içerisinde hareket ettiğini bildirdi.

Tatar müzakereler konusunda KKTC'nin tavrının ve duruşunun net olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üçlü bir görüşme için BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in yaptığı bir davet yok. Zaten mevcut koşullarda üçlü görüşmeye biz onay vermeyiz. Böyle bir görüşme için zemin yoktur. Müzakerelerin hangi koşullarda başlayabileceği konusundaki tavrımız açıktır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakereler başlayamaz. Rumlar yine oyun peşinde. Bize gelen bir davet yok. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaya çalışmak. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Hristodulidis, boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçsin ve adadaki gerçekleri dikkate alsın."