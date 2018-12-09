Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Kendinizi yetiştirin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin düzenlediği ‘Türkiye Söyleşileri’ etkinliğine konuk oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

100’e yakın farklı ülkeden öğrenciyle bir araya gelmenin muazzam bir zenginlik olduğunu ifade eden Kalın gençlere ‘kendinizi yetiştirin’ tavsiyesinde bulundu. Artık herkesin anlık iletişim çağında yaşadığına değinen Kalın “Siz şanslı bir öğrenci grubusunuz. Hem Türkçe gibi zor bir dili öğreniyorsunuz. Hem de Türkiye’de eğitim almak size doğuyla batı, gelenek ile modernize, Avrupa ile İslam dünyası, Ortadoğu, Kafkas coğrafyası arasında farklı imkanlar sunuyor. Bu enstrümanları bir araya getirdiğinizde 21. yüzyılın meydan okumalarına cevap vermeniz çok daha kolay hale gelecektir” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

İkinci sondaj gemisi bugün yola çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA