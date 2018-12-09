Kendinizi yetiştirin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın Uluslararası Öğrenci Akademisi’nin düzenlediği ‘Türkiye Söyleşileri’ etkinliğine konuk oldu.
100’e yakın farklı ülkeden öğrenciyle bir araya gelmenin muazzam bir zenginlik olduğunu ifade eden Kalın gençlere ‘kendinizi yetiştirin’ tavsiyesinde bulundu. Artık herkesin anlık iletişim çağında yaşadığına değinen Kalın “Siz şanslı bir öğrenci grubusunuz. Hem Türkçe gibi zor bir dili öğreniyorsunuz. Hem de Türkiye’de eğitim almak size doğuyla batı, gelenek ile modernize, Avrupa ile İslam dünyası, Ortadoğu, Kafkas coğrafyası arasında farklı imkanlar sunuyor. Bu enstrümanları bir araya getirdiğinizde 21. yüzyılın meydan okumalarına cevap vermeniz çok daha kolay hale gelecektir” dedi.
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