İstanbul Beykoz Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve usulsüz harcama iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından görevden alınan eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Başkanvekili Özlem Vural Gürzel arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Gürzel'i hedef alan, Köseler tutuklu bulunduğu cezaevinden bir mektup gönderdi.

İŞÇİYE PARA YOK FESTİVALE VAR

Köseler, Marmara Cezaevi'nden gönderdiği mektupta belediyenin işçilerin maaşlarını ödeyememesine rağmen milyonlarca liralık konser düzenlemesini "vefasızlık, duyarsızlık ve acemilik" olarak nitelendirdi.

Sabah'ta yer alan haber göre, mektubunda , önceliğinin her zaman çalışanların refahı olduğunu vurgulayan Köseler, "Son günlerde belediye personelinin maaş ödemeleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını ve çalışanların mağdur olduğunu öğrendim. Çalışanların maaşlarını ödeyemeden ilçede festival havası estirilmesi, hele ki seçilmiş başkan hapisteyken böyle bir tablo sergilenmesi kabul edilemez." dedi.

VEKİL BAŞKANI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Haziran ayında yazdığı bir mektupta da Gürzel'i "dışarıdan yönlendirmelerle hareket etmekle" eleştiren Köseler, vekil başkanın kendisini yalnızca iki kez cezaevinde ziyaret ettiğini, liyakatsiz atamalar yaptığını ve emanete sadık kalmadığını savundu. "Beykoz'u, Beykozlular yönetecek" ilkesine uyulmadığını söyleyen Köseler, mevcut yönetimin kente aidiyeti olmayan isimleri kritik görevlere getirdiğini öne sürdü.

KONSERE DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Öte yandan belediyenin, maaş krizine rağmen bir konser için 26 milyon TL, sahne kurulumu için ise 20 milyon TL olmak üzere toplam 46 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin Kamuda Tasarruf Tedbirleri'ne aykırı olduğu da belirtildi.