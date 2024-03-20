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Politika

Kendisi ile çelişti! Erbakan'a tepkiler çığ gibi

İktidarı makam araçları üzerinden hedef almaya çalışan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'a, vatandaşlar partiye ait lüks araçları sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi.

20 Mart 2024 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Kendisi ile çelişti! Erbakan'a tepkiler çığ gibi
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31 Mart seçimlerine sayılı günler kalmışken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taraf değiştirdi.

AK Parti ile seçim görüşmesinde birçok ilçe ve bazı büyükşehirleri isteyen Fatih Erbakan anlaşamayınca Cumhur İttifakı adaylarının kaybetmesi için girişimlere başladı.

CHP ve DEM işbirliğine ümit bağlayan YRP seçime kısa süre kala CHP ağzıyla konuşmaya başladı.

Ancak yaptığı açıklamalar, yaptıklarıyla fazlasıyla çelişince sosyal medyada tepkiler yükseldi.

KENDİ ARAÇLARINI GÖRMEDİ!

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Erbakan ve YRP'lilerin araçlarını paylaşmaya başladı.

YRP ADAYI İSTANBUL'DA YALIDA OTURAN SAYILI KİŞİLERDEN

Öte yandan YRP'nin adaylarıyla ilgili de çarpıcı bilgiler aktarılıyor.

Bilindiği üzere İstanbul'da 360 kadar yalı var.

İstanbul'da seçimlerin adeta Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için sahaya inen ve AK Parti'nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde sürekli seçim çalışması yapan YRP İstanbul adayının bir yalıda oturduğu ortaya çıktı.

YRP İstanbul adayının Kanlıca'da oturduğu yalının fiyatı ise şu an hesaplanamıyor.

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