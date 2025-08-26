Kendisine yeni patron arayanlara net uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıç kınından çıkarsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hakkari'den Edirne'ye Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi, gönderiyorum. İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarını iletiyorum.

Müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz. Bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gençler dünyaya "biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız" mesajını verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Millet olarak bundan 954 yıl önce Malazgirt ovasında yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüyoruz

Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Asırlar boyunca yeryüzüne nizam vermiş, bu davayı müdafaa etmiş o sarsılmaz inanç bugün buradadır

Türkiye, terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça sabotaj, tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalanla, kimi zaman toplum hassasiyetlerini kaşıyarak yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Kısa sürede önemli mesafe aldık.

Ayrılıktan, bölünmüşlükten yıllarca çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde unutmayın hepimize yer vardır

Ayrılıktan, bölünmüşlükten yıllarca çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde unutmayın hepimize yer vardır

Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerinde güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar ise kaybedecektir. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz.