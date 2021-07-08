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Politika

Kendisini yalanladı! Özel jetten hiç inmemişler

Özel uçak kullanılmasını eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birçok seyahatini bu şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Akşener'in, yakın zamandaki Trabzon, Bodrum ve Hatay ziyaretlerinde özel jet kullandığı belirlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son bir aydaki iki ziyaretini özel jetle gerçekleştirdi.

8 Temmuz 2021 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 08:43
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Akşener, 2018'de yaptığı bir açıklamada özel uçak kullanmadığını, tarifeli uçak veya karayolu ile gezdiğini söylemişti. Akşener, "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğimde hepsini satacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Sözlerini unutan Akşener geçen pazartesi Malatya'ya özel jetle gitmeyi tercih etti. İstanbul'dan özel jetle saat 10.10'da ayrılan parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı. Akşener'in makam aracı ise karayolundan Malatya'ya sevk edilerek hazırlandı. Havalimanında partililerle buluşan Akşener, şehir merkezine geçti. Akşam'ın haberine göre, Kendi sözlerini unutan Akşener'in 10 Mayıs ve 24 Haziran'daki Trabzon, 31 Mayıs'taki Hatay ve 28 Haziran'daki Bodrum ziyaretlerinde özel jet tercih ettiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 1 Temmuz'da Samsun ve 10 Haziran'da KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerinde özel jet kullanmıştı.

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